ПСВ – АЗ Алкмаар – 0:4. Сенсация в Суперкубке Нидерландов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча за трофей в Эйндховене
Вечером 2 августа в Эйндховене состоялся матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).
АЗ Алкмар одержал разгромную победу над ПСВ со счетом 4:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.
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На 9-й минуте красную карточкуполучил полузащитник ПСВ Джои Верман, и соперники воспользовались численным преимуществом.
Для АЗ Алкмаар голы забили Мекс Мердинк, Уэсли Патати, Элайджа Дейкстра, Ро-Зангело Даал.
Суперкубок Нидерландов 2026
2 августа 2026. Эйндховен. Стадион Филипс
19:00. ПСВ Эйндховен – АЗ Алкмар – 0:4
Голы: Мекс Мердинк, 25, Уэсли Патати, 51, Элайджа Дейкстра, 58, Ро-Зангело Даал, 66 (пен.)
Удаление: Джои Верман, 9 (ПСВ)
Видео голов и обзор матча
События матча
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