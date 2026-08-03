ПСВ – АЗ Алкмаар – 0:4. Сенсация в Суперкубке Нидерландов. Видео голов

Вечером 2 августа в Эйндховене состоялся матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).

АЗ Алкмар одержал разгромную победу над ПСВ со счетом 4:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.

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На 9-й минуте красную карточкуполучил полузащитник ПСВ Джои Верман, и соперники воспользовались численным преимуществом.

Для АЗ Алкмаар голы забили Мекс Мердинк, Уэсли Патати, Элайджа Дейкстра, Ро-Зангело Даал.

Суперкубок Нидерландов 2026

2 августа 2026. Эйндховен. Стадион Филипс

19:00. ПСВ Эйндховен – АЗ Алкмар – 0:4

Голы: Мекс Мердинк, 25, Уэсли Патати, 51, Элайджа Дейкстра, 58, Ро-Зангело Даал, 66 (пен.)

Удаление: Джои Верман, 9 (ПСВ)

Видео голов и обзор матча