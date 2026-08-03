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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
02.08.2026 19:00 – FT 0 : 4
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 августа 2026, 11:45 | Обновлено 03 августа 2026, 11:46
146
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ПСВ – АЗ Алкмаар – 0:4. Сенсация в Суперкубке Нидерландов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за трофей в Эйндховене

03 августа 2026, 11:45 | Обновлено 03 августа 2026, 11:46
146
0
ПСВ – АЗ Алкмаар – 0:4. Сенсация в Суперкубке Нидерландов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ Алкмаар
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Вечером 2 августа в Эйндховене состоялся матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).

АЗ Алкмар одержал разгромную победу над ПСВ со счетом 4:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте красную карточкуполучил полузащитник ПСВ Джои Верман, и соперники воспользовались численным преимуществом.

Для АЗ Алкмаар голы забили Мекс Мердинк, Уэсли Патати, Элайджа Дейкстра, Ро-Зангело Даал.

Суперкубок Нидерландов 2026

2 августа 2026. Эйндховен. Стадион Филипс

19:00. ПСВ Эйндховен – АЗ Алкмар – 0:4

Голы: Мекс Мердинк, 25, Уэсли Патати, 51, Элайджа Дейкстра, 58, Ро-Зангело Даал, 66 (пен.)

Удаление: Джои Верман, 9 (ПСВ)

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! С пенальти забил Ро-Занжело Даал (АЗ Алкмаар).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Элея Дейкстра (АЗ Алкмаар), асcист Ро-Занжело Даал.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Патати (АЗ Алкмаар), асcист Пер Копмейнерс.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Мекс Мердинк (АЗ Алкмаар).
9’
Йоей Верман (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
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АЗ Алкмаар пенальти удаление (красная карточка) Суперкубок Нидерландов по футболу ПСВ видео голов и обзор Джои Верман Мекс Мердинк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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