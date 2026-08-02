Историческая победа в родном городе. Эпицентр разгромил Оболонь

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» принимал «Оболонь» в Каменце-Подольском. Для хозяев эта встреча стала по-настоящему исторической: впервые команда провела матч элитного дивизиона на родном стадионе. В прошлом сезоне арена не соответствовала требованиям УПЛ, поэтому «Эпицентру» приходилось играть домашние встречи в другом городе. Теперь же команда получила возможность выступать перед своими болельщиками – и отметила это событие уверенной победой.

Начало встречи получилось достаточно активным. Уже на пятой минуте Карлос Рохас создал первый опасный момент. Вингер «Эпицентра» на правом фланге обыграл защитника, сместился под левую ногу и технично пробил в дальний угол, однако голкипер «Оболони» сумел спасти команду.

Примерно через десять минут хороший шанс появился уже у гостей. Павел Полегенько ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла, но Федотов продемонстрировал отличную реакцию и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После активного дебюта темп встречи постепенно снизился. «Эпицентр» много атаковал через стандарты и регулярно подавал угловые, тогда как «Оболонь» старалась отвечать быстрыми контратаками. Впрочем, до действительно опасных моментов дело практически не доходило.

Неприятный эпизод произошёл в концовке первого тайма. Лучкевич получил повреждение и не смог продолжить встречу. Его пришлось заменить, а на перерыв команды ушли при счёте 0:0.

ФК Эпицентр

Второй тайм неожиданно начался с мощного давления «Оболони». В течение первых пяти-семи минут пивовары полностью завладели инициативой, закрыли соперника на его половине поля и пытались расшатать оборону хозяев. Камеры в этот момент несколько раз показали Сергея Нагорняка – наставник «Эпицентра» был в ярости, кричал на футболистов и явно не понимал, почему его команда настолько пассивно начала вторую половину.

Однако стартовый натиск гостей хозяева выдержали, а затем сами нанесли результативный удар. На 55-й минуте арбитр первоначально зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Эпицентра» в атаке. Спустя некоторое время судья пересмотрел эпизод на мониторе и изменил своё решение, определив, что правила нарушал именно защитник «Оболони».

Хозяева получили право на пенальти, который уверенно реализовал Сифуэнтес.

После пропущенного мяча тренерский штаб «Оболони» попытался освежить игру заменами, однако серьёзно изменить ход встречи гостям не удалось. А на 67-й минуте «Эпицентр» провёл великолепную комбинацию. Хозяева несколькими передачами низом разрезали оборону соперника, Кирюханцев получил мяч в штрафной и откатил его под удар Миронюку, который в одно касание пробил мимо голкипера – 2:0.

После второго гола команда Нагорняка окончательно поймала свою игру. «Эпицентр» действовал уверенно, раскованно и временами демонстрировал настоящую испанскую тики-таку. Легионеры хозяев поймали кураж, комбинации проходили одна за другой, тогда как футболисты «Оболони» заметно сникли и, казалось, уже не верили в возможность камбэка.

На 77-й минуте интрига была окончательно уничтожена. Нене, появившийся на поле буквально минутой ранее, заработал второй пенальти. К мячу снова подошёл Сифуэнтес и роскошным ударом отправил его точно в девятку. Такие мячи практически не берутся – 3:0 и дубль полузащитника «Эпицентра».

В концовке встречи «Оболонь» пыталась найти хотя бы один шанс впереди, однако ближе к четвёртому голу были именно хозяева. Рохас вышел один на один с вратарём, но слишком сильно сместился к лицевой линии и был вынужден наносить удар с острого угла. Голкипер сумел выручить гостей.

Впрочем, этот эпизод уже никак не мог испортить настроение ни футболистам, ни болельщикам «Эпицентра». Команда Нагорняка одержала уверенную победу со счётом 3:0 и превратила первый матч УПЛ в Каменце-Подольском в настоящий футбольный праздник. Исторический домашний дебют получился именно таким, каким его хотели видеть хозяева: ярким, результативным и победным.

Наши оценки:

Замены «Эпицентр»: Кирюханцев - 6.5, Нене - 6.5, Евпак - 6.0, Козак, Горин - б/о.

Замены «Оболонь»: Морозко - 6.0, Мороз - 5.5, Лях - 5.5, Теслюк - 5.5, Чех - б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

«Эпицентр» – «Оболонь» – 3:0

Голы: Сифуэнтес, 59, 78, Миронюк, 67.

Предупреждение: Суханов, 42.

«Эпицентр»: Федотов, Нил, Репай (Горин, 83), Климец, Лучкевич (Кирюханцев, 38), Таварес, Миронюк, Себерио (Руэда, 75), Рохас, Сифуэнтес (Козак, 83), Сидун (Евпак, 75)

Запасные: Билык, Вавшко, Кирюханцев, Запорожец, Ковалец, Козак, Григоращук, Евпак, Горин, Бойко, Липовуз, Руэда

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Прокопчук, Ермаков, Капинус, Суханов (Морозко, 46), Кулаковский (Мороз, 60), Волохатый (Теслюк, 69), Мишнёв (Чех, 84), Полегенько, Устименко (Лях, 60)

Запасные: Баранцов, Жовтенко, Ломницкий, Лях, Маткевич, Т. Мороз, Морозко, Скригун, Теслюк, Чех

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион: им. Г. Тонкочеева (Каменец-Подольский)