Эпицентр – Оболонь – 3:0. Исторический матч с 2 пенальти. Видео голов
2 августа прошел матч 1-го тура УПЛ
2 августа прошел матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Оболонь».
Встретились команды на «стадионе имени Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский.
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Историческую победу на домашнем поле одержали игроки «Эпицентра», которые впервые сыграли дома в УПЛ – 3:0.
Все три мяча пришлись на вторую половину матча: два гола на счету испанца Хоакина Сифуэнтеса и гол от Николая Миронюка.
Оформить дубль Хоакин смог только с пенальти, а вот Миронюк отличился с игры.
«Эпицентр» впервые в своей истории переиграл «Оболонь». До этого они дважды проигрывали и дважды играли вничью.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 2 августа
«Эпицентр» – «Оболонь» – 3:0 (обновляется)
Голы: Сифуэнтес, 58 (пен.), 77 (пен.), Миронюк, 67
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0, Сифуэнтес, 58 мин (пен.)
ГОЛ! 2:0, Миронюк, 67 мин
ГОЛ! 3:0, Сифуэнтес, 77 мин (пен.)
События матча
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