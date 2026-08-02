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Премьер-лига
Эпицентр
02.08.2026 15:30 – FT 3 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 18:12 | Обновлено 02 августа 2026, 18:13
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0

Эпицентр – Оболонь – 3:0. Исторический матч с 2 пенальти. Видео голов

2 августа прошел матч 1-го тура УПЛ

02 августа 2026, 18:12 | Обновлено 02 августа 2026, 18:13
500
0
Эпицентр – Оболонь – 3:0. Исторический матч с 2 пенальти. Видео голов
УПЛ
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2 августа прошел матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Оболонь».

Встретились команды на «стадионе имени Г. Тонкочеева» в городе Каменец-Подольский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Историческую победу на домашнем поле одержали игроки «Эпицентра», которые впервые сыграли дома в УПЛ – 3:0.

Все три мяча пришлись на вторую половину матча: два гола на счету испанца Хоакина Сифуэнтеса и гол от Николая Миронюка.

Оформить дубль Хоакин смог только с пенальти, а вот Миронюк отличился с игры.

«Эпицентр» впервые в своей истории переиграл «Оболонь». До этого они дважды проигрывали и дважды играли вничью.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 2 августа

«Эпицентр» – «Оболонь» – 3:0 (обновляется)

Голы: Сифуэнтес, 58 (пен.), 77 (пен.), Миронюк, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, Сифуэнтес, 58 мин (пен.)

ГОЛ! 2:0, Миронюк, 67 мин

ГОЛ! 3:0, Сифуэнтес, 77 мин (пен.)

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакинете (Эпицентр).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Миронюк (Эпицентр), асcист Игорь Кирюханцев.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакинете (Эпицентр).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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