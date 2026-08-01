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Премьер-лига
Эпицентр
02.08.2026 15:30 - : -
Оболонь
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01 августа 2026, 20:40 | Обновлено 01 августа 2026, 20:41
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Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

01 августа 2026, 20:40 | Обновлено 01 августа 2026, 20:41
50
0
Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
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В первом туре Украинской Премьер-лиги в воскресенье, 2 августа, «Эпицентр» сыграет против «Оболони». Начало встречи – в 15:30.

В прошлом сезоне обе команды боролись за сохранение места в элитном дивизионе. Похоже, что и в новой кампании главной задачей «Оболони» останется борьба за выживание. А вот «Эпицентр» весной демонстрировал очень качественный футбол, полноценно выкупил Рохаса и может стать одним из открытий сезона. Если команда сохранит тот же уровень игры, она вполне способна приятно удивить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
2 августа 2026 -
15:30
Оболонь
Победа Эпицентра 2.11 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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