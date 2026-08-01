Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
В первом туре Украинской Премьер-лиги в воскресенье, 2 августа, «Эпицентр» сыграет против «Оболони». Начало встречи – в 15:30.
В прошлом сезоне обе команды боролись за сохранение места в элитном дивизионе. Похоже, что и в новой кампании главной задачей «Оболони» останется борьба за выживание. А вот «Эпицентр» весной демонстрировал очень качественный футбол, полноценно выкупил Рохаса и может стать одним из открытий сезона. Если команда сохранит тот же уровень игры, она вполне способна приятно удивить.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь», за которой можно следить на украинской версии сайта.
15:30
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