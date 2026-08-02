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Эпицентр
02.08.2026 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 08:47 | Обновлено 02 августа 2026, 08:50
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Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Элитный дивизион наконец-то посетил и Каменец-Подольский

02 августа 2026, 08:47 | Обновлено 02 августа 2026, 08:50
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0
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Эпицентр
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В воскресенье, 2 августа, состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Каменце-Подольском на стадионе им. Г. Тонкочеева, начало – в 15:30.

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Эпицентр

Наконец это произошло. После года скитаний по чужим аренам (хоть тернопольский, киевский и львовский стадионы принимали клуб весьма гостеприимно, но все же это не то) каменец-подольский клуб наконец завершил реконструкцию собственного стадиона и впервые в УПЛ примет на нем соперника. Этот фактор станет чрезвычайно важным, ведь даже на формально номинальные стадионы болельщики приезжали поддерживать свою команду, а дома, без сомнения, их будет очень много. Возможно, «Эпицентру» уже придется готовиться к штрафу за превышение лимита зрителей.

В межсезонье команда показала, что не относится к тем, которые каждые полгода строятся фактически заново, костяк команды сохранился, и произошло серьезное усиление. Конечно, испанский вектор предполагает прибытие очередной группы испанцев, о которых пока что практически ничего не известно, будем смотреть уже на поле, что они покажут. Также пришел ряд украинцев, самым известным из которых стал Артем Козак. Если просто перечислить фамилии новичков, то это Евпак, Горин, Таварес, Бойко, Репай, Козак, Нене.

Команду покинули многие исполнители, но особой роли они не играли. Внимание, конечно, привлекает печально известный Владислав Супряга, который подавал огромные надежды, но оказался не нужен ни «Динамо», ни «Заре», ни даже «Эпицентру» и уже фактически много лет мучается на поле, а также Андрей Маткевич, который перешел именно в «Оболонь». Также в клубе уже нет братьев Кристиных, Оливейры, Борячука (еще один типаж, похожий на Супрягу, причем не только на поле, но даже в личной жизни), Танчика, Демченко и Беженара.

В межсезонье коллектив Нагорняка провел восемь матчей, четыре раза победив, трижды проиграв и один раз сыграв вничью.

На сезон спрогнозирую команде место в районе 10–12-го.

Оболонь

Если в прошлом году дебютант элиты «Эпицентр» занял десятое место, то более опытная киевская команда стала лишь двенадцатой. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы избежать переходных матчей. Без сомнения, и в нынешнем сезоне перед командой также стоит задача сохранить место в элите.

Сделать это будет непросто, ведь произошли кадровые потери. Конечно, главными стали уход чрезвычайно талантливого и перспективного вратаря Марченко в «Карпаты» и трансфер капитана команды Приймака в «Буковину», куда его переманил бывший главный тренер киевлян Сергей Шищенко. Также клуб покинули Черненко, Семенов и Д. Прокопчук, а пополнили команду либо не слишком известные широкой публике футболисты, либо сбитые летчики. По фамилиям – Баранцов, К. Прокопчук, Морозко, Маткевич, Капинус, Ермаков.

Товарищеские матчи в межсезонье команда провела удачно, сумев по три раза победить и сыграть вничью и лишь однажды проиграть. Поражение произошло в последнем матче неделю назад против «Кудровки».

На сезон спрогнозирую, конечно, борьбу за выживание и либо 12-е место, либо зону переходных матчей.

Статистика встреч

Команды дважды встречались еще во Второй лиге и дважды в прошлом сезоне в УПЛ. В каждом сезоне картина была одинаковой – каждый раз одна ничья и одна победа «Оболони». Также история противостояний включает три товарищеских матча, в которых команды обменялись победами и один раз сыграли вничью.

Ориентировочные составы

«Эпицентр»: Билык – Лучкевич, Кош, Мороз, Климец – Миронюк, Себерио – Рохас, Ковалец, Сифуэнтес – Евпак

«Оболонь»: Федоровский – Полегенько, Ломницкий, Ермаков, Шевченко – Слободян, Мишнев – Маткевич, Волохатый, Суханов – Устименко

Прогноз на противостояние

Довелось увидеть «Эпицентр» собственными глазами – это боевая команда, у которой есть неплохой тренер, способный тактически гибко действовать и грамотно выжимать из команды максимум того, на что она способна. А возвращение на собственный стадион, который, без сомнения, будет переполнен и обеспечит сумасшедшую поддержку, должно дать команде настолько мощный импульс, что иной вариант, кроме победы хозяев, даже не рассматривается.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
2 августа 2026 -
15:30
Оболонь
Победа Эпицентра 2.11 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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