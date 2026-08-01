Чем жил Мудрик без футбола: новая девушка, полиграфы, суды и трясина

Накануне футбольную общественность как минимум двух стран – Англии и Украины – всколыхнуло известие о завершении срока действия отстранения от футбола 25-летнего вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика. Футбольная ассоциация и футболист с привлечением Всемирного антидопингового агентства (WADA) достигли мирового соглашения, по условиям которого срок дисквалификации Мудрика был признан полностью отбытым, а сам Михаил признал нарушение правил, которые отныне существенно либерализовали (если бы подобная ситуация случилась сейчас, то против украинца даже не было возбуждено дисциплинарное дело).

Теперь Мудрик возвращается к тренировкам в «Челси», хотя пока точно не знает, где продолжит карьеру. Так как летнее трансферное окно открыто еще на протяжении месяца, а клубы активно продолжают комплектацию составов, не исключено, что «синие» примут решение отпустить Михаила в аренду в другой клуб – чтобы вингер как можно скорее и успешнее вернулся в профессиональный футбол.

В последний раз Мудрик появлялся на поле в официальном матче еще 28 ноября 2024 года. Это был гостевой для «Челси» матч общего этапа Лиги конференций против «Хайденхайма». Та игра завершилась победой «синих» со счетом 2:0, а Мудрик стал автором одного из забитых мячей. После чего и случился весь этот допинговый скандал, стоивший Михаилу практически двух лет карьеры…

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик в матче против «Хайденхайма»

Чем же занимался Мудрик без большого футбола? На самом деле, в жизни Михаила хватало событий, происшествий и приключений…

Новая девушка

Прежде всего, существенные изменения произошли в личной жизни Михаила. До допингового скандала украинский футболист «Челси» состоял в романтических отношениях с россиянкой Виолеттой Грачевой, более известной в соцсетях под псевдонимом Виолетта Берт. Она старше по возрасту, нежели Мудрик, плюс имела гражданство страны-агрессора, из-за чего Михаилу часто доставалось от болельщиков. И жизнь показала, что фанаты в целом были правы, так как вскоре после того, как Мудрик получил дисквалификацию за допинг его отношения с Грачевой испортились, а уже в январе 2025 года стало известно, что эта особа начала встречаться с американцем Уэстоном Маккенни из «Ювентуса».

Но оставался один Мудрик также недолго. Осенью 2025 года он через соцсети познакомился с американской актрисой и блогершей Джорджин Джонс. Украинец начал очень активно комментировать фотографии девушки, а также настырно звал ту на свидание в Париж. Известно, что Джонс сперва даже забанила напористого незнакомца, но где-то спустя полгода настойчивых попыток Мудрика завязать новые отношения девушка «растаяла», а в мае нынешнего года пара уже не скрывала своей романтической связи.

Очевидно, что роман с Джонс позитивно отразился на персоне Мудрика. Американка помогла украинцу легче перенести временный «разрыв» с футболом, а когда стало известно, что допинговый бан Михаила завершен, Джорджин не упустила возможности публично поздравить с этим своего избранника.

Детекторы лжи

После того, как стало известно о дисквалификации Мудрика за найденные в его организме следы допинга, украинский футболист предпринимал отчаянные попытки доказать собственную невиновность. Михаил нанять для защиты собственных интересов юридическую компанию Morgan Sports Law, которая ранее помогала выпутаться из похожей передряги французу Полю Погба, и та посоветовала вингеру «Челси» пройти проверки на детекторе лжи.

Летом минувшего года появилась информация о том, что Михаил Мудрик прошел проверки на нескольких детекторах лжи. И все расшифровки его тестов на полиграфах сводились к одному – украинец сознательно допинг не употреблял, а потому его отчаяние выглядело вполне естественным, ведь даже в этом случае ответственность, согласно регламентных норм Всемирного антидопингового агентства, все равно лежит на самом спортсмене.

Впрочем, какого-либо прорыва в деле Мудрика результаты полиграфов не принесли. В СМИ даже сообщалось, что юристы Михаила запросили проведение теста на детекторе лжи для двух сотрудников УАФ, которые якобы его провалили. Известно, что допинг в организм Мудрика с высокой долей вероятности попал именно в момент пребывания вингера в лагере национальной сборной, но в итоге «найти концы» в этой допинговой драме никому так и не удалось. Ситуация разрешилась иным образом – после изменений, произошедших в технической документации WADA…

Суды, споры и заморозка счетов

Помимо юридической волокиты, связанной с обжалованием допингового бана, Михаил Мудрик оказался вовлечен еще в одну скандальную историю. Связана она с контрактом на использование имиджевых прав украинца, по которому компания JJDS Management Limited должна была получать 30% от всех коммерческих и спонсорских поступлений Мудрика.

Но в итоге, как стало известно из СМИ, Мудрик решил не платить причитавшиеся компании средства, и та пошла против него в суд. В середине июля нынешнего года стало известно, что Высокий суд Лондона заморозил на счетах Мудрика сумму в размере 2,5 миллионов фунтов, а также на время расследования ограничил расходы футболиста на личные цели суммой в 5 тысяч фунтов в неделю.

Также в СМИ сообщалось, что в это же время Мудрик проиграл спор в УАФ своему бывшему агенту Алексею Алехину. Тот также обратился в компетентный орган с требованием взыскать с Михаила средства, невыплаченные ему по контрактным обязательствам. В итоге Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск, присудив в пользу Алехина 1,3 миллиона евро.

Тренировки отдельно и в английской трясине

На время действия допингового отстранения Михаил Мудрик не имел возможности тренироваться с «Челси» и даже использовать для собственной физической подготовки клубную базу «синих».

Украинский вингер был вынужден самостоятельно поддерживать форму, а весной нынешнего года сообщалось, что он воспользовался инфраструктурой любительского клуба «Аксбридж», на стадионе которого он и занимался работой с мячом, отрабатывал удары по воротам и практиковал другие футбольные аспекты. Эта договоренность была заключена с целью максимальной конфиденциальности, однако в какой-то момент о ней все-таки стало известно. Председатель правления «Аксбриджа» Марк Бэнток подтвердил, что соглашение с Мудриком носило статус строго коммерческого. Семья Мудрика полностью оплачивала аренду искусственного газона третьего поколения, чтобы вингер имел возможность оттачивать там свое мастерство.

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Известно, что Мудрик приезжал на стадион «Аксбриджа» около 11 часов утра на большом тонированном автомобиле в сопровождении двух помощников. Он сам выгружал из багажника огромную сетку с мячами и фишками, а после тренировок всегда вежливо помогал уносить тренировочные манекены обратно на склад.

Над тренировочным процессом Мудрика работала целая команда, специально нанятая для этих целей украинцем. У него был личный тренер по физподготовке, который составлял планы тренировок, готовил беговые программы, замерял показатели выносливости и следил за мышечным тонусом, чтобы украинец не потерял свою главную игровую «фишку» – невероятную стартовую скорость.

Также известно, что Мудрик за личные средства нанимал и привлекал к тренировочному процессу профессиональных голкиперов, не имевших контрактов на тот момент. Те фактически часами участвовали в тренировках Михаила, пока тот отрабатывал удары по воротам, смещения с флангов в центр, реализацию штрафных ударов и пенальти.

Известно также, что команда, нанятая Мудриком для организации его тренировочного процесса, проводила для Михаила изолированные сборы в Австрии. Там в условиях высокогорья украинец работал над повышением выносливости своего организма.

По неофициальной информации, «Челси», несмотря на формальный запрет, продолжал следить за показателями и индивидуальной работой Мудрика. Украинец направлял медперсоналу «синих» отчеты по своим тренировкам, которые анализировались, после чего Михаил получал наставления и корректировки, если таковые были необходимы.

По имеющимся обрывочным сведениям от компетентных источников, ныне физическая форма Михаила Мудрика не вызывает ни малейших нареканий. Однако отсутствие полноценного соревновательного процесса и возможности противостоять эшелонированной обороне соперника, очевидно, сыграли свою роль, по причине чего ждать от Мудрика какого-то феноменального возвращения на поле и множества результативных действий ни в «Челси», ни потенциально в другом клубе, куда его могут отправить в аренду, вряд ли приходится…