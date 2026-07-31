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Англия
31 июля 2026, 21:42 |
633
0

Футбольная ассоциация Англии назвала причину, по которой оправдала Мудрика

Украинский футболист вскоре вернётся в футбол

31 июля 2026, 21:42 |
633
0
Футбольная ассоциация Англии назвала причину, по которой оправдала Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Футбольная ассоциация Англии объяснила решение отменить дисквалификацию украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«В ходе рассмотрения апелляции WADA внесла изменения в технический документ TD2027MRL. Согласно новым правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, в настоящее время не подлежала бы отчетности, а значит, не привела бы к нарушению антидопинговых правил.

С учетом этих изменений и других обстоятельств дела стороны достигли соглашения в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого Михаил Мудрик больше не находится под дисквалификацией и имеет право немедленно вернуться к официальным матчам», — говорится в обращении ассоциации.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Футбольная ассоциация Англии
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