Футбольная ассоциация Англии назвала причину, по которой оправдала Мудрика
Украинский футболист вскоре вернётся в футбол
Футбольная ассоциация Англии объяснила решение отменить дисквалификацию украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«В ходе рассмотрения апелляции WADA внесла изменения в технический документ TD2027MRL. Согласно новым правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, в настоящее время не подлежала бы отчетности, а значит, не привела бы к нарушению антидопинговых правил.
С учетом этих изменений и других обстоятельств дела стороны достигли соглашения в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого Михаил Мудрик больше не находится под дисквалификацией и имеет право немедленно вернуться к официальным матчам», — говорится в обращении ассоциации.
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