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Англия
31 июля 2026, 18:10 | Обновлено 31 июля 2026, 18:22
7899
31

ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Дисквалификация игрока отменена

31 июля 2026, 18:10 | Обновлено 31 июля 2026, 18:22
7899
31 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия дисквалифицировала Мудрика на четыре года, после чего футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Футбольная ассоциация Англии
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Комментарии 32
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Позитивная новость! Ждем на поле
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+16
Дуже приємна новина для нашого футболу. Чекаємо повернення на поле.
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+12
1.5 года отстранения, если бы там был действительно доказан тот самый великий допинг,еще и с повторной открытой пробой,такого бы не было. очень мутное тупое дело, убили 1.5 года карьеры игроку.
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+9
харош! тащи, козак!
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+5
Ще з одним питання вирішилось, вітаю
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+4
Вітаю Мудрика! Сподіваюсь буде в хорошій формі і Челсі зробить на нього ставку. Як же його не вистачає нашій збірній 
Ответить
+4
Вітаю
Ответить
+4
Могут отдавать из Челси 
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+3
Дуже дуже добре🥳
Ответить
+3
Вітаю нашого гравця з поверненням! Це дуже хороша новина для укр футбола і нашої збірної..тай клубу в якому він грає-також..
Ответить
+2
Супер, гарна новина!!! Він ж наш топ гравець, хай тупий але наш, боровся чувак і таки вистраждав! І боровся один, жодних слів підтримки від футбольної влади я не чув, тільки позиція моя хата скраю 
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+2
А я знаю, що тут багато хто на сайті недолюблює Мудрика. Тому для них новина мабуть негативна.
В мене є своя емоція від неї, але я не буду її висловлювати, щоб не дратувати нікого
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Почекаємо ,стільки фейків вже було про Мудрика ,а так було б добре!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Та згадайте як він сам збірну тягнув.На Циганкова закидуха...
Комусь херово? Хіба серцям сурківськовим, хоча і я надіюся ще...
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+1
Очень рад за него. А теперь пока есть время айда обратно в Шахтёр. Тем более ЛЧ будут играть в Лондоне.
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+1
Чел повинен бути жадібним до гри, до  голів... яку ще мотивацію вигадати, щоб усім довести..
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+1
Ну посмотрим...
Ответить
+1
Міша звичайно ще той довбень, але новина хороша.
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0
З поверненням , Мишко !
Він ще не сказав свого останнього слова у футболі . Ще потрібен , як своєму клубу, так і збірній . Головне взятися за розум і не встрявати в неприємні історії ).
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0
Це добре, нарешті.
Тепер залишилось тільки винести з цього урок і набратись трохи розуму
Ответить
0
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