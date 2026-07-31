ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия дисквалифицировала Мудрика на четыре года, после чего футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).