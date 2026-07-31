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Англия
31 июля 2026, 18:15 | Обновлено 31 июля 2026, 18:24
1259
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Михаил МУДРИК: «Это был самый тяжелый период в моей карьере»

Украинский вингер лондонского «Челси» отреагировал на отмену дисквалификации

31 июля 2026, 18:15 | Обновлено 31 июля 2026, 18:24
1259
2 Comments
Михаил МУДРИК: «Это был самый тяжелый период в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал отмену дисквалификации, наложенной на него за положительный допинг-тест:

«После длительной борьбы четырехлетняя дисквалификация, наложенная на меня, отменена, и я могу немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен за то, что этот процесс завершился, что мне позволено вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый тяжелый период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не употреблял никаких запрещенных веществ. Мое стремление соревноваться честно и представлять свой клуб и страну с профессионализмом и честностью всегда было для меня важным.

Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за поддержку и веру на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», своим партнерам по команде и болельщикам «Челси», которые были со мной на протяжении всего этого времени. Кроме того, я хотел бы поблагодарить свою юридическую команду и всех, кто помогал мне, за их неустанную работу над моим делом.

Сейчас я сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневной упорной работе и том, чтобы внести положительный вклад на поле. Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. Я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры».

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация допинг
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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нарешті закінчились неприємності для Мудрика.
Чому цей сайт мабуть останній, який написав цю інфу?
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+3
Це добре! Щоб повернення на поле було успішним 🙏
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0
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