Девушка Мудрика выступила с откровенным признанием в адрес украинца

Девушка Михаила Мудрика Джордин Джонс отреагировала на отмену дисквалификации украинского футболиста и его возвращение в футбол.

«С возвращением, ты моя любовь», – отметила Джордин Джонс.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.