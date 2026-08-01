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Англия
01 августа 2026, 03:32 |
191
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Девушка Мудрика выступила с откровенным признанием в адрес украинца

Джордин Джонс отреагировала на возвращение украинца после допинг-скандала

01 августа 2026, 03:32 |
191
0
Девушка Мудрика выступила с откровенным признанием в адрес украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Девушка Михаила Мудрика Джордин Джонс отреагировала на отмену дисквалификации украинского футболиста и его возвращение в футбол.

«С возвращением, ты моя любовь», – отметила Джордин Джонс.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Джордин Джонс допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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