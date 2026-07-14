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  4. Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Англия
14 июля 2026, 14:21 |
1643
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Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение

Вингер сборной Украины вынужден заплатить около 1,3 миллиона евро своему экс-агенту

14 июля 2026, 14:21 |
1643
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Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В эфире ТаТоТаке сообщили, что 27-летний игрок будет вынужден заплатить 1,3 миллиона евро своему бывшему агенту, который 14 августа 2024 года подал жалобу на украинца с требованием взыскания средств за выполнение соглашения.

«Палатой был частично удовлетворен иск теперь уже экс-агента Михаила Мудрика Алексея Алехина о невыплате части агентских комиссионных после перехода футболиста в «Челси», – сообщил источник.

УАФ планирует объявить официальное решение в этом деле до конца июля. На данный момент вингер отстранен от футбола из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Алексей Алехин Украинская ассоциация футбола ТаТоТаке финансы
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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