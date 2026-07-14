Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В эфире ТаТоТаке сообщили, что 27-летний игрок будет вынужден заплатить 1,3 миллиона евро своему бывшему агенту, который 14 августа 2024 года подал жалобу на украинца с требованием взыскания средств за выполнение соглашения.

«Палатой был частично удовлетворен иск теперь уже экс-агента Михаила Мудрика Алексея Алехина о невыплате части агентских комиссионных после перехода футболиста в «Челси», – сообщил источник.

УАФ планирует объявить официальное решение в этом деле до конца июля. На данный момент вингер отстранен от футбола из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.