Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы

Лондонский «Челси» обратился к основателю компании JJDS Management Limited Фемису Сагиреву, который обвиняет вингера сборной Украины Михаила Мудрика в нарушении договора.

По словам бизнесмена, футболист подписал контракт в 2023 году, согласно которому должен был платить 30% всех коммерческих и спонсорских поступлений, однако отказался это делать.

– Какая роль «Челси» в этом деле? Что вы требуете от клуба?

– «Челси» является соответчиком. Мы требуем, чтобы клуб раскрыл все суммы, поступившие по спонсорским и имиджевым контрактам футболиста.

Некоторые контракты работают так, что клуб принимает деньги от спонсора и затем перечисляет долю игроку, другие заключаются напрямую.

Суд должен раскрыть все это движение средств. Еще до того, как мы подали официальную жалобу в Премьер-лигу, представители «Челси» вышли на нас. Мы встречались с директорами на Стэмфорд Бридж.

Клуб предложил нам конкретную финансовую сумму, чтобы закрыть вопрос, потому что они понимают, как сильно это дело бьет по их репутации. Однако предложенная цифра нас не устроила.

Отмечу, что «Челси» – единственная сторона, которая ведет себя максимально адекватно в этом споре, – сообщил Сагиров.

Дело против Мудрика передано в суды Лондона и Кипра, а активы игрока сборной Украины уже были арестованы на сумму в 2,5 млн. фунтов стерлингов.