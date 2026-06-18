Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик попал в громкий скандал – футболиста обвиняют в долгах на миллионы долларов.

Учредитель компании JJDS Management Limited Фемис Сагиров рассказал детали дела, которое уже рассматривается в Высоком суде Лондона:

«У нас с Михаилом подписан контракт на четыре года с автоматической пролонгацией договора о представительстве его имиджевых прав – это спонсорские контракты и коммерческий промоушен. Соглашение было подписано 26 января 2023 года, вскоре после его перехода в «Челси».

Мои представители были в Англии, общались с ним лично, и он собственноручно ставил свою подпись, что является неоспоримым фактом. Согласно контракту, компания JJDS, где я являюсь стопроцентным учредителем и владельцем, должна получать 30% от всех его коммерческих и спонсорских поступлений.

Однако с момента подписания он не заплатил нам ни разу. Пока мы занимались этим вопросом, постоянно находили ему спонсоров и передавали контракты.

Мудрик говорил: «Я все оплачу, когда будет счет». Мы приготовили инвойсы, а он начал откровенно затягивать время.

Затем он попал в «плохую компанию». Появился некий Никита, его сожитель, и всем известный агент Вадим Шаблий, являющийся фактическим монополистом в украинском футболе.

Шаблий, наверное, подсказал Михаилу: «Не плати им, а заплати мне». Но оснований для этого нет – расторгнуть наш контракт можно только по обоюдному согласию или через суд», – рассказал Сагиров.

По информации Сагирова его компания пытается добиться взыскания долгов с украинца в лондонском суде. Мудрик находится вне футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных препаратов.