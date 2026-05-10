Украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика заметили вместе с популярной американской блогершей Джордан Джонс, которая, вероятно, встречается с футболистом.

Девушка выложила совместное фото с Мудриком во время вечерней прогулки по Лондону, фактически подтвердив романтические отношения с футболистом.

Мудрик и Джонс начали общаться еще осенью прошлого года. Американка имеет опыт актерской деятельности, однако наибольшую популярность приобрела благодаря соцсетям – ее аудитория насчитывает более 10 миллионов подписчиков в TikTok и почти 9 миллионов в Instagram.

Напомним Мудрик недавно получил отстранение от футбольной ассоциации на четыре года.