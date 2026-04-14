У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Украинец потренировался с Джордин Джонс
Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает поддерживать форму, несмотря на отсутствие игровой практики. Футболист активно тренируется в зале, а недавно вместе с американской актрисой и певицей Джордин Джонс записал видео, которое быстро стало популярным в соцсетях.
На опубликованных кадрах украинец выполняет упражнения, используя партнершу в качестве дополнительной нагрузки. Такой нестандартный подход вызвал живой интерес среди болельщиков.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле еще в конце ноября 2024 года. Впоследствии появилась информация об обнаружении в его организме запрещенного вещества, что сам игрок отрицает.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер решил не подписывать новый контракт
Бруниньо присоединится к донецкому клубу