У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет

Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает поддерживать форму, несмотря на отсутствие игровой практики. Футболист активно тренируется в зале, а недавно вместе с американской актрисой и певицей Джордин Джонс записал видео, которое быстро стало популярным в соцсетях.

На опубликованных кадрах украинец выполняет упражнения, используя партнершу в качестве дополнительной нагрузки. Такой нестандартный подход вызвал живой интерес среди болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле еще в конце ноября 2024 года. Впоследствии появилась информация об обнаружении в его организме запрещенного вещества, что сам игрок отрицает.