  4. Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23 марта 2026, 11:21 | Обновлено 23 марта 2026, 11:29
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели

Игрок провел время с Джордин Джонс

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел время с известной блогершей Джордин Джонс.

Еще полгода назад футболист приглашал девушку в Диснейленд, но она ему отказала.

«Шесть месяцев назад этот парень без перерыва писал мне и приглашал в Париж в Диснейленд, и я его заблокировала», – призналась девушка.

Однако в итоге Михаилу удалось достичь своей цели, и он посетил с ней Париж. Девушка также разблокировала игрока в Инстаграмме, ведь его снова можно заметить и в списке ее подписчиков.

«Сегодня я с Мудриком 👸♥️», – написала девушка.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Дмитрий Олийченко
VadyaMetal
Іпать спортивна мега новина!
easterly
У гопніків свято?)
Dynamo1927
Это он теперь сборной может помогать 🤣 В Польшу приехать, прилететь может? 
DK2025
Я думал допинг с него сняли. А оказывается его шлюшка у себя разблокировала... Уже не будет футболиста с этого чудища. 
Singularis
Кукла 1,55  👱‍♀️
