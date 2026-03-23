Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Игрок провел время с Джордин Джонс
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел время с известной блогершей Джордин Джонс.
Еще полгода назад футболист приглашал девушку в Диснейленд, но она ему отказала.
«Шесть месяцев назад этот парень без перерыва писал мне и приглашал в Париж в Диснейленд, и я его заблокировала», – призналась девушка.
Однако в итоге Михаилу удалось достичь своей цели, и он посетил с ней Париж. Девушка также разблокировала игрока в Инстаграмме, ведь его снова можно заметить и в списке ее подписчиков.
«Сегодня я с Мудриком 👸♥️», – написала девушка.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.
