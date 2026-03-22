ФОТО. Достиг своего. Мудрик показал, где находится во время бана

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился в своем Instagram фотографией из Диснейленда.

23-летний футболист отправился в Париж в компании модели Джордин Джонс, к которой ухаживал ещё полгода назад.

Сама девушка призналась, что сначала добавила игрока национальной сборной Украины в черный список, но позже разблокировала его:

«6 месяцев назад этот парень засыпал меня сообщениями и пригласил меня в Диснейленд в Париже, поэтому... Я его заблокировала. 6 месяцев спустя... Я рада, что разблокировала тебя, Михаил 😘».

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела.

