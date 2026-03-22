ФОТО. Достиг своего. Мудрик показал, где находится во время бана
Михаил поехал в Диснейленд с девушкой, за которой ухаживал полгода назад
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился в своем Instagram фотографией из Диснейленда.
23-летний футболист отправился в Париж в компании модели Джордин Джонс, к которой ухаживал ещё полгода назад.
Сама девушка призналась, что сначала добавила игрока национальной сборной Украины в черный список, но позже разблокировала его:
«6 месяцев назад этот парень засыпал меня сообщениями и пригласил меня в Диснейленд в Париже, поэтому... Я его заблокировала. 6 месяцев спустя... Я рада, что разблокировала тебя, Михаил 😘».
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела.
ФОТО. Добился своего. Мудрик показал, где находится во время дисквалификации
