Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?
Вингер тренируется на поле клуба «Аксбридж»
Украинский полузащитник Михаил Мудрик, который продолжает отбывать дисквалификацию, провел тренировку на футбольном поле.
25-летнего игрока сборной Украины заметили в клубе «Аксбридж», выступающем в любительских лигах. Именно на стадионе этого клуба он проводил тренировку. Во время занятия хавбек продемонстрировал индивидуальную работу с мячом и завершение атак ударами по воротам.
Напомним, в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в употреблении допинга: обе пробы футболиста ранее были положительными. С декабря 2024 года он официально отстранен от футбола.
