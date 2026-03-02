Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, который продолжает отбывать дисквалификацию, провел тренировку на футбольном поле.

25-летнего игрока сборной Украины заметили в клубе «Аксбридж», выступающем в любительских лигах. Именно на стадионе этого клуба он проводил тренировку. Во время занятия хавбек продемонстрировал индивидуальную работу с мячом и завершение атак ударами по воротам.

Напомним, в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в употреблении допинга: обе пробы футболиста ранее были положительными. С декабря 2024 года он официально отстранен от футбола.