Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик напомнил о себе фанатам, опубликовав видео в социальных сетях, снятое на тренировке.

25-летний футболист забил красивый гол дальним ударом – мяч ударился в штангу и залетел в сетку ворот. Украинец отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга, но продолжает поддерживать форму индивидуально.

Внимание болельщиков привлекла и новая прическа вингера – во время вынужденной паузы Мудрик неоднократно сменял имидж и удивлял своих поклонников.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Последний официальный поединок украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций (2:0).

ВИДЕО. Мудрик снова сменил имидж и опубликовал видео с тренировки