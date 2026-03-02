Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрик снова сменил имидж и опубликовал видео с тренировки
Англия
02 марта 2026, 14:17 | Обновлено 02 марта 2026, 14:25
Вингер сборной Украины отстранен от футбола, но продолжает поддерживать форму индивидуально

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик напомнил о себе фанатам, опубликовав видео в социальных сетях, снятое на тренировке.

25-летний футболист забил красивый гол дальним ударом – мяч ударился в штангу и залетел в сетку ворот. Украинец отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга, но продолжает поддерживать форму индивидуально.

Внимание болельщиков привлекла и новая прическа вингера – во время вынужденной паузы Мудрик неоднократно сменял имидж и удивлял своих поклонников.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Последний официальный поединок украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций (2:0).

ВИДЕО. Мудрик снова сменил имидж и опубликовал видео с тренировки

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация тренировка видео
Николай Тытюк Источник: Instagram
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
DK2025
Шут гороховый с отсутствием извилин
Ответить
+2
TEM
про що взагалі стаття?
Ответить
+1
Test
Хто Це?
Ответить
+1
zelc006
У когось пердак рветься?
Ответить
-1
