Старт сезона УПЛ, жеребьевка Кубка Украины, с Мудрика сняли дисквалификацию
Главные новости за 31 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 июля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Снята дисквалификация украинского вингера лондонского Челси
1B. МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»
Украинский футболист опубликовал официальное заявление
2A. Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Подопечные Скрипника выиграли стартовый матч УПЛ сезона 2026/27
2B. УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27
В борьбу вступают 16 команд, которые определят призеров в два круга
3. Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов
4. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз выиграл футбольную лотерею в матче против Брюгге
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала продолжит карьеру в УПЛ
Бруно Иглесиас присоединился к львовским Карпатам
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренерская отставка в клубе АПЛ
Английский специалист Эдди Хау покинул команду Ньюкасл
6. Пляжный футбол. Украина проиграла Дании и не попала в Суперфинал Евролиги
Сине-желтая команда заняла лишь третье место в группе
7. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Элина уступила сопернице в двух сетах в матче 1/4 финала
8. Джадд Трамп переиграл чемпиона мира и вышел в финал Шанхай Мастерс
Знаменитый английский снукерист победил У Ицзе со счетом 10:6
9. Удачный старт ЧЕ по прыжкам в воду. Украина завоевала командную бронзу
Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и Ксения Бочек
10. Тумба с ящиками. О вылете киевского Динамо из Лиги Европы
Анализ матча 2-го раунда квалификации ЛЕ против греческого ПАОК
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лукас Нмеча забил единственный гол в матче 2-го тура Premier League Summer Series
Тренер не подписался на футболиста в Instagram