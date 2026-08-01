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01 августа 2026, 10:38 | Обновлено 01 августа 2026, 10:53
1093
0

Старт сезона УПЛ, жеребьевка Кубка Украины, с Мудрика сняли дисквалификацию

Главные новости за 31 июля на Sport.ua

01 августа 2026, 10:38 | Обновлено 01 августа 2026, 10:53
1093
0
Старт сезона УПЛ, жеребьевка Кубка Украины, с Мудрика сняли дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
Снята дисквалификация украинского вингера лондонского Челси

1B. МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»
Украинский футболист опубликовал официальное заявление

2A. Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Подопечные Скрипника выиграли стартовый матч УПЛ сезона 2026/27

2B. УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27
В борьбу вступают 16 команд, которые определят призеров в два круга

3. Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов

4. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз выиграл футбольную лотерею в матче против Брюгге

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала продолжит карьеру в УПЛ
Бруно Иглесиас присоединился к львовским Карпатам

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренерская отставка в клубе АПЛ
Английский специалист Эдди Хау покинул команду Ньюкасл

6. Пляжный футбол. Украина проиграла Дании и не попала в Суперфинал Евролиги
Сине-желтая команда заняла лишь третье место в группе

7. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Элина уступила сопернице в двух сетах в матче 1/4 финала

8. Джадд Трамп переиграл чемпиона мира и вышел в финал Шанхай Мастерс
Знаменитый английский снукерист победил У Ицзе со счетом 10:6

9. Удачный старт ЧЕ по прыжкам в воду. Украина завоевала командную бронзу
Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и Ксения Бочек

10. Тумба с ящиками. О вылете киевского Динамо из Лиги Европы
Анализ матча 2-го раунда квалификации ЛЕ против греческого ПАОК

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Николай Степанов Sport.ua
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