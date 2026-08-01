Старт сезона УПЛ, жеребьевка Кубка Украины, с Мудрика сняли дисквалификацию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком

Снята дисквалификация украинского вингера лондонского Челси

1B. МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»

Украинский футболист опубликовал официальное заявление

2A. Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос

Подопечные Скрипника выиграли стартовый матч УПЛ сезона 2026/27

2B. УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27

В борьбу вступают 16 команд, которые определят призеров в два круга

3. Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины

В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов

4. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии

Юнион Сент-Жилуаз выиграл футбольную лотерею в матче против Брюгге

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Реала продолжит карьеру в УПЛ

Бруно Иглесиас присоединился к львовским Карпатам

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренерская отставка в клубе АПЛ

Английский специалист Эдди Хау покинул команду Ньюкасл

6. Пляжный футбол. Украина проиграла Дании и не попала в Суперфинал Евролиги

Сине-желтая команда заняла лишь третье место в группе

7. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне

Элина уступила сопернице в двух сетах в матче 1/4 финала

8. Джадд Трамп переиграл чемпиона мира и вышел в финал Шанхай Мастерс

Знаменитый английский снукерист победил У Ицзе со счетом 10:6

9. Удачный старт ЧЕ по прыжкам в воду. Украина завоевала командную бронзу

Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и Ксения Бочек

10. Тумба с ящиками. О вылете киевского Динамо из Лиги Европы

Анализ матча 2-го раунда квалификации ЛЕ против греческого ПАОК