ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании контракта с испанским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Бруно Иглесиасом.

Отмечается, что контракт между клубом и 23-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на год.

Бруно начал карьеру в юношеской команде «Санта-Марта». Впоследствии перешел в академию мадридского «Реала» и выступал за юношеские и молодежные команды «сливочных». Был капитаном «Реала» в Юношеской лиге УЕФА, сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Испании.

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