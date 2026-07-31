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  4. Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Лига Европы
31 июля 2026, 13:16 |
2317
6

Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о «кладбище расстрелянных иллюзий»

31 июля 2026, 13:16 |
2317
6 Comments
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
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Мне нынешнее «Динамо» все больше напоминает наш Кабмин. Сколько не тасуй «кадры», сколько не переставляй кровати, толку все равно не будет. И чем дальше, тем будет просто хуже...

В принципе, уже после первого матча против ПАОК было все понятно. Да что там после первого матча с бронзовым призером чемпионата Греции, когда абсолютно все было понятно и после дебютного противостояния в нынешнем сезоне – против «Университати».

Но хотелось тешить себя если и не надеждой, то хотя бы ее иллюзией.

А если вкратце, то можно констатировать следующее: динамовская команда не готова. Причем не готова не только функционально, но и эмоционально. Под второй компонент неготовности аккурат подходит нереализация моментов. А нехватка «физики» очень ярко проявилась еще во втором поединке против вице-чемпионов Румынии, когда пришлось играть и два дополнительные таймы. Проявилась она и в обоих поединках против греческой команды.

Но главное, как по мне, даже не в этом, не в неготовности как таковой, ибо ее можно списать при большом желании на рекордно ранее начало сезона.

Вся беда в том, что «Динамо» не стало лучше по сравнению с прошлым сезоном. И, в частности, с прошлым еврокубковым сезоном. Практически все то, что мы видели в исполнении команды «позднего» Александра Шовковского, теперь мы видим в исполнении команды «зрелого» Игоря Костюка.

С той лишь разницей, что тогда, при СаШо, лично у меня оставалось еще хоть какое-то желание реагировать на происходящее. Бурно реагировать. Особенно на то, как во время «водопоя» Александр Владимирович «памятником» стоял у лицевой линии, вместо того чтобы вносить хоть какие-то коррективы в неудачно складывающуюся игру.

В итоге Александра Владимировича таки убрали. Не то что было за что: было бы странно, если бы не убрали.

Но что получилось взамен? Получилось, что неохота даже ругаться или плеваться на происходящее. Предыдущий динамовский наставник мог хотя бы умничать или философствовать на послематчевый пресс-конференциях. Нынешний динамовский наставник с трудом способен сложить воедино два простых предложения.

Это не было бы бедой, если бы у команды была поставленная игра. Но беда в том, что этой поставленной игры нет и в помине.

Справедливости ради отмечу, что не во всех динамовских бедах виноват Костюк. По сравнению с игровой моделью предыдущего тренера, нынешнюю игровую модель «Динамо» можно назвать даже чуть более смелой, ибо центральные защитники команды и особенно опорные полузащитники пытаются более интегрировано вовлекаться в атаку, используя вертикальные передачи и средний блок.

Но, черт побери, уровень что нынешних динамовских опорников, что, тем более, нынешних динамовских центрбеков не позволяет им играть в этом среднем блоке. Ибо уровень их мастерства - явно ниже среднего, что отчетливо проявилось уже в ответной игре против «Университати». Не говоря уже об ответной игре против ПАОК. Да и первой тоже.

Я не знаю, почему «Динамо» в нынешнее трансферное окно комплектовалось, преимущественно, свободными агентами. Может, теперь такая политика у клуба. Может, банально нет денег. Может, банально нет проницательности. Я лишь констатирую, что с нынешним кадровым потенциалом, равно как и тренерским, «Динамо» априори не способно к решению не то что высоких, но даже средней сложности турнирных задач.

И матчи против среднего во всех отношениях ПАОКа этот простой вывод не только не опровергают, но и всецело подтверждают.

Я не хочу лишний раз юродствовать на тему динамовского вратаря в ответном матче. В чемпионате Украины Вячеслав Григорьевич дебютировал аккурат в двадцать лет. Вышел тогда на замену, когда в игре уже все было решено.

Сейчас, вроде бы, не было какого-то серьезного праздничного повода ни для Вячеслава, ни для, насколько я понимаю, всего его семейства. Может, просто у Нещерета какие-то проблемы. А может еще проще: Костюк банально не верил, что его команда способна отыграться на «Тумбе», поэтому и дал возможность Суркису-самому младшему дебютировать еще и в еврокубках.

А почему бы и нет, собственно? Ведь от перестановки и слагаемых, и кадров, и кроватей сумма все равно не изменится. И если быть до конца объективным, то отнюдь не Суркис-самый младший повинен в том, что его команда без особых шансов уступила в Салониках. Лично я бы в этой связи больше спрашивал с его папы и его дяди. Да что толку-то.

И вот еще что. Фаны ПАОКа известны своей «любовью» к козломордым. Ну, было бы странно, ведь собственник этого клуба – ярый приверженец как кремлевского карлика, так и войны против Украины. Я очень надеялся, что этот факт сыграет нам, то есть «Динамо», на руку. Как не так давно подобный факт сыграл нам на руку в игре против сербского «Партизана».

Но я горько просчитался. Как дитя малое, право. Какая там заряженность дополнительная, какая там дополнительная мотивация. Скорее наоборот, если судить по действиям Волошина и компании в моменте с первым пропущенным мячом.

И от осознания такой примитивной истины еще хуже. Еще гаже на душе.

Но то ли еще будет…

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статьи эксклюзив Динамо Киев Лига Европы ПАОК - Динамо ПАОК
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 6
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Толку не будет ,хоть тренера хоть игроков меняйте пофиг. Проблема одна и давно это президент ! 
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Якщо тобі не подобається Кабмін (як бордель) то нахера ти галасував за такий в 2019-му році?
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Беремо тумбу, пересуваємося з нею. Тумба як була тумбою, так і залишилась. Обідно 
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Поки Суркіс не знайде професійного менеджера і не віддасть йому на 100% управління клубу. Менеджера який зможе подудувати зрозумілу стратегію років на 5. Знайде під цю стратегію тренера і разом з ним перетрусить команду. Вижене нахер 90% динамівських сердець з клубу які там вже по 20-30 років бездарно просиджують штани. І побудує команду (в широкому розумінні цього слова). До тих під буде не клуб а шапіто..
А так я більш ніж впевнений що деградація буде продовжуватися і клуб буде скатуватися все нижче і нижче. І якщо так станеться що в Суркіса закінчатся гроші то поповнить Динамо компанію Дніпра і Металіста
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0
...А все тому що Динамо так і не зробило ті 9 трансферів.
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-1
Справжній єврокубковий прорив та головні надії країни зараз покладені на Харків.
Першостоличний гранд має ту саму переможну ментальність і характер, які так необхідні для боротьби на аренах Європи.
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