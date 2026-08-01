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  4. Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
WTA
01 августа 2026, 03:55 | Обновлено 01 августа 2026, 04:13
1009
11

Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне

Элина не сумела справиться с Александрой, уступив ей в двух сетах в матче 1/4 финала

01 августа 2026, 03:55 | Обновлено 01 августа 2026, 04:13
1009
11 Comments
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 28) за 1 час и 33 минуты.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:3, 6:4

Во второй партии у Свитолиной было небольшое преимущество – Элина вела с одним брейком (3:1). Но украинка отдала свои подачи в шестом и десятом геймах.

Свитолина провела второе очное противостояние против Эалы. В июне Элина уступила Александре в четвертьфинале травяного пятисотника в Берлине с таким же счетом – 3:6, 4:6.

Свитолина стартовала в Вашингтоне со второго круга, где одержала победу над Полиной Кудерметовой. На следующей неделе Элина выступит на соревнованиях WTA 1000 в Торонто.

Эала в полуфинале Вашингтона поборется с третьей сеяной Наоми Осакой.

Видеообзор матча

Статистика матча

Инфографика

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Александра Эала Элина Свитолина WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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На жаль...
Що ж, успіхів в Торонто!
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+4
Чудове завершення подвійною. З такою кількістю невимушених важко на щось розраховувати. Другу зустріч філіппінка виграє у Еліни , а Еліні схоже немає чим відповісти. Удачі в Торонто ! Там більш везуче місце.
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+2
Навіть не знаю, нащо я це дивився в майже чотири години ночі. Як для підготовки під американський мейджор можливо це норм. А так Еала це не та гравчиня, якій треба програвати вже 4 сети поспіль. Слабкий бекхенд, подачу другу спокійно можна навиліт приймати. Просто кількість невимушених з форхенду, що тоді, що зараз від Елі захмарна. 
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+1
А мала філіппінка має характер. Іга, Еліна, Риба стають її клієнтками.
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+1
З першої подачею треба щось робити. Бо другу більш менш технічні гравчині будуть приймати на виліт. Пам'ятаю як пару сезонів тому, бульбозавр сабаленка подавала купу подвійних. Подавала і ридала)) Але чи якогось нормального тренера взяла, для покращення подачі. Але зараз у неї такої проблеми нема. Бо Бетлз її точно нічим не допоможе. Сандра Заневська Марті весь матч щось підказує. А Бетлз сьогодні сидів і в носі кулупався. В прямому смислі)
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0
Світоліна пожертвувала Вашингтоном, щоб прилетіти і особисто підтримати ФК Харків на першому матчі сезону
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0
Сама винна, купа помилок, та мала по корту ледь рухалася, Еліна літала, а толку 0
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0
В Торонто буде те саме аут сітка 2-3 коло і до побачення 
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0
Ахаха. Свитолина по ходу уже домашний питомец Александры. Еала хозяйка нашей харьковчанки, ой одесситки
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-2
Світоліній з такою грою нема що робити у Торонто. 
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-2
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