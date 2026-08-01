Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 28) за 1 час и 33 минуты.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Александра Эала (Филиппины) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:3, 6:4

Во второй партии у Свитолиной было небольшое преимущество – Элина вела с одним брейком (3:1). Но украинка отдала свои подачи в шестом и десятом геймах.

Свитолина провела второе очное противостояние против Эалы. В июне Элина уступила Александре в четвертьфинале травяного пятисотника в Берлине с таким же счетом – 3:6, 4:6.

Свитолина стартовала в Вашингтоне со второго круга, где одержала победу над Полиной Кудерметовой. На следующей неделе Элина выступит на соревнованиях WTA 1000 в Торонто.

Эала в полуфинале Вашингтона поборется с третьей сеяной Наоми Осакой.

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