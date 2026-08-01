ВИДЕО. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз выиграл футбольную лотерею в матче против Брюгге
Вечером 31 июля состоялся матч за Суперкубок Бельгии 2026, в котором встретились Брюгге и Юнион Сент-Жилуаз.
Основное время завершилось вничью 1:1, а судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты Юниона (пен. 5:4).
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Игра прошла на арене Jan Breydel Stadium в городе Брюгге. Клуб Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2025/26, а Юнион Сент-Жилуаз стал победителем национального кубка.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Сразу после перерыва хозяева вышли вперед, на 49-й минуте отличился Николо Тресольди.
Удержать преимущество Брюгге не удалось, на 77-й минуте Кевин Макаллистер после передачи Мохамеда Фусейни сравнял счет и перевел игру в серию пенальти.
В послематчевой серии команды реализовали все попытки, кроме одной из десяти. Решающим стал промах Чевейо Цава, после чего Юнион Сент-Жилуаз завоевал трофей (1:1, пен. 5:4) во второй раз (2024, 2026).
Обладатели Суперкубка Бельгии: Брюгге (18 трофеев), Андерлехт (13), Стандард (4), Генк, Беверен, Сент-Жилуаз, Льерс (2), Гент, Антверпен, Варегем (1).
Суперкубок Бельгии 2026. Финал. 31 июля
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Николо Тресольди, 49 – Кевин Макаллистер, 77.
Серия пенальти: Николо Тресольди (1:0), Промис Дэвид (1:1), Феликс Лемарешаль (2:1), Анан Халайли (2:2), Брэндон Мехеле (3:2), Бесфорт Зенели (3:3), Чевейо Цава (не забил), Адем Зорган (3:4), Ромео Вермант (4:4), Релебогиле Мофокенг (4:5).
Видеофрагменты матча
События матча
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