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Суперкубок Бельгии
Брюгге
31.07.2026 21:30 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 августа 2026, 01:59 | Обновлено 01 августа 2026, 02:25
43
0

ВИДЕО. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии

Юнион Сент-Жилуаз выиграл футбольную лотерею в матче против Брюгге

01 августа 2026, 01:59 | Обновлено 01 августа 2026, 02:25
43
0
ВИДЕО. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сент-Жилуаз
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Вечером 31 июля состоялся матч за Суперкубок Бельгии 2026, в котором встретились Брюгге и Юнион Сент-Жилуаз.

Основное время завершилось вничью 1:1, а судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты Юниона (пен. 5:4).

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Игра прошла на арене Jan Breydel Stadium в городе Брюгге. Клуб Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2025/26, а Юнион Сент-Жилуаз стал победителем национального кубка.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Сразу после перерыва хозяева вышли вперед, на 49-й минуте отличился Николо Тресольди.

Удержать преимущество Брюгге не удалось, на 77-й минуте Кевин Макаллистер после передачи Мохамеда Фусейни сравнял счет и перевел игру в серию пенальти.

В послематчевой серии команды реализовали все попытки, кроме одной из десяти. Решающим стал промах Чевейо Цава, после чего Юнион Сент-Жилуаз завоевал трофей (1:1, пен. 5:4) во второй раз (2024, 2026).

Обладатели Суперкубка Бельгии: Брюгге (18 трофеев), Андерлехт (13), Стандард (4), Генк, Беверен, Сент-Жилуаз, Льерс (2), Гент, Антверпен, Варегем (1).

Суперкубок Бельгии 2026. Финал. 31 июля

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Николо Тресольди, 49 – Кевин Макаллистер, 77.

Серия пенальти: Николо Тресольди (1:0), Промис Дэвид (1:1), Феликс Лемарешаль (2:1), Анан Халайли (2:2), Брэндон Мехеле (3:2), Бесфорт Зенели (3:3), Чевейо Цава (не забил), Адем Зорган (3:4), Ромео Вермант (4:4), Релебогиле Мофокенг (4:5).

Видеофрагменты матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Релебогиле Мофокенг (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромео Вермант (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адем Зоргане (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Бесфорт Зенели (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Брэндон Мехеле (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Феликс Лемарешаль (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Николо Трезольди (Брюгге).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Мохаммед Фусейни.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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