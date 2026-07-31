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Суперкубок Бельгии
Брюгге
31.07.2026 21:30 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
31 июля 2026, 00:10 | Обновлено 31 июля 2026, 00:16
19
0

Брюгге – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на Суперкубок Бельгии

Матч начнется 31 июля в 21:30 по Киеву

31 июля 2026, 00:10 | Обновлено 31 июля 2026, 00:16
19
0
Брюгге – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на Суперкубок Бельгии
ФК Брюгге
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В пятницу, 31 июля, состоится поединок за Суперкубок Бельгии между «Брюгге» и «Юнионом Сен-Жилуаз». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Брюгге

В предыдущем сезоне коллективу удалось вернуть себе чемпионский титул. По итогам матчей группы-победителей «Брюгге» опередил своих ближайших конкурентов, «Юнион», на 4 балла, благодаря которым и занял 1-е место общего зачета.

Однако в национальном кубке «Брюгге» не удивил - бельгийцы вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв «Шарлеруа» со счетом 2:0. Также клуб выступал в Лиге чемпионов, однако там он потерпел поражение на стадии 1/16 финала против мадридского «Атлетико».

Юнион Сен-Жилуаз

А вот «Юнион» в прошлом отстоять свой чемпионский титул не смог. Как упоминалось ранее, Брюгге обошел сен-жилуазцев всего на 4 очка по итогам матчей группы-победителей. Однако «Юниону» удалось торжествовать в кубке, где он в финале обыграл «Андерлехт».

Дебют в Лиге чемпионов для бельгийцев получился не слишком удачным. Хотя клубу и удалось завоевать 9 очков за 8 матчей, этому было недостаточно для участия в плей-офф.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет Брюгге. Коллективу удалось одержать 3 победы за это время, еще дважды торжествовал «Юнион».

Прогноз

Оба коллектива будут заряжены на победу, поэтому можно ожидать зажигательный матч. Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Брюгге
31 июля 2026 -
21:30
Юнион Сент-Жилуаз
Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Брюгге Юнион Сент-Жилуаз прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Бельгии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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