В пятницу, 31 июля, состоится поединок за Суперкубок Бельгии между «Брюгге» и «Юнионом Сен-Жилуаз». По киевскому времени игра начнется в 21:30.



Брюгге



В предыдущем сезоне коллективу удалось вернуть себе чемпионский титул. По итогам матчей группы-победителей «Брюгге» опередил своих ближайших конкурентов, «Юнион», на 4 балла, благодаря которым и занял 1-е место общего зачета.



Однако в национальном кубке «Брюгге» не удивил - бельгийцы вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв «Шарлеруа» со счетом 2:0. Также клуб выступал в Лиге чемпионов, однако там он потерпел поражение на стадии 1/16 финала против мадридского «Атлетико».



Юнион Сен-Жилуаз



А вот «Юнион» в прошлом отстоять свой чемпионский титул не смог. Как упоминалось ранее, Брюгге обошел сен-жилуазцев всего на 4 очка по итогам матчей группы-победителей. Однако «Юниону» удалось торжествовать в кубке, где он в финале обыграл «Андерлехт».



Дебют в Лиге чемпионов для бельгийцев получился не слишком удачным. Хотя клубу и удалось завоевать 9 очков за 8 матчей, этому было недостаточно для участия в плей-офф.



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет Брюгге. Коллективу удалось одержать 3 победы за это время, еще дважды торжествовал «Юнион».



Прогноз



Оба коллектива будут заряжены на победу, поэтому можно ожидать зажигательный матч. Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua Брюгге Юнион Сент-Жилуаз Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.