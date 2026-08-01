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Суперкубок Бельгии
Брюгге
31.07.2026 21:30 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 августа 2026, 15:34 | Обновлено 01 августа 2026, 15:40
45
0

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен 4:5). Суперкубок Бельгии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за трофей на старте сезона

01 августа 2026, 15:34 | Обновлено 01 августа 2026, 15:40
45
0
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен 4:5). Суперкубок Бельгии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 31 июля состоялся матч за Суперкубок Бельгии 2026.

В поединка за трофей Брюгге на домашней арене уступил Юнион Сент-Жилуаз. (1:1, пен. 5:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте для хозяев отличился Николо Тресольди. На 77-й минуте Кевин Макаллистер после передачи Мохамеда Фусейни сравнял счет (1:1).

В послематчевой серии команды реализовали все попытки, кроме одной из десяти.

Решающим стал промах Чевейо Цава, и Юнион Сент-Жилуаз завоевал трофей во второй раз.

Суперкубок Бельгии 2026. Финал

31 июля 2026. Брюгге. Jan Breydel Stadium

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Николо Тресольди, 49 – Кевин Макаллистер, 77.

Серия пенальти: Николо Тресольди (1:0), Промис Дэвид (1:1), Феликс Лемарешаль (2:1), Анан Халайли (2:2), Брэндон Мехеле (3:2), Бесфорт Зенели (3:3), Чевейо Цава (не забил), Адем Зорган (3:4), Ромео Вермант (4:4), Релебогиле Мофокенг (4:5).

Видеофрагменты матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Релебогиле Мофокенг (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромео Вермант (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адем Зоргане (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Бесфорт Зенели (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Брэндон Мехеле (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Феликс Лемарешаль (Брюгге).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Николо Трезольди (Брюгге).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Мохаммед Фусейни.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге).
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Брюгге серия пенальти видео голов и обзор Суперкубок Бельгии по футболу Брэндон Мехеле Юнион Сент-Жилуаз Мохаммед Фусейни Ромео Вермант Промис Дэвид Николо Тресольди Кевин Макаллистер Анан Халайли Харьков - Верес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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