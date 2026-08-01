Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен 4:5). Суперкубок Бельгии. Видео голов
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Вечером 31 июля состоялся матч за Суперкубок Бельгии 2026.
В поединка за трофей Брюгге на домашней арене уступил Юнион Сент-Жилуаз. (1:1, пен. 5:4).
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На 49-й минуте для хозяев отличился Николо Тресольди. На 77-й минуте Кевин Макаллистер после передачи Мохамеда Фусейни сравнял счет (1:1).
В послематчевой серии команды реализовали все попытки, кроме одной из десяти.
Решающим стал промах Чевейо Цава, и Юнион Сент-Жилуаз завоевал трофей во второй раз.
Суперкубок Бельгии 2026. Финал
31 июля 2026. Брюгге. Jan Breydel Stadium
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Николо Тресольди, 49 – Кевин Макаллистер, 77.
Серия пенальти: Николо Тресольди (1:0), Промис Дэвид (1:1), Феликс Лемарешаль (2:1), Анан Халайли (2:2), Брэндон Мехеле (3:2), Бесфорт Зенели (3:3), Чевейо Цава (не забил), Адем Зорган (3:4), Ромео Вермант (4:4), Релебогиле Мофокенг (4:5).
Видеофрагменты матча
События матча
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