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Суперкубок Бельгии
Брюгге
31.07.2026 21:30 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
31 июля 2026, 19:51 | Обновлено 31 июля 2026, 19:59
22
0

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 31 июля в 21:30 видеотрансляцию матча за трофей

31 июля 2026, 19:51 | Обновлено 31 июля 2026, 19:59
22
0
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн LIVE
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​31 июля в 21:30 проходит поединок за Суперкубок Бельгии.

Команды Брюгге и Юнион Сент-Жилуаз сыграют первый матч нового сезона в Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на арене Jan Breydel Stadium в городе Брюгге.

Клуб Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2025/26, а Юнион Сент-Жилуаз стал победителем национального кубка.

Обладатели Суперкубка Бельгии: Брюгге (18 трофеев), Андерлехт (13), Стандард (4), Генк, Беверен, Льерс (по 2), Гент, Антверпен, Сене-Жилуаз, Варегем (по 1).

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплеер с трансляцией будет добавлен перед началом матча

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Суперкубок Бельгии по футболу Брюгге Юнион Сент-Жилуаз смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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