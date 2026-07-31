Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 31 июля в 21:30 видеотрансляцию матча за трофей
31 июля в 21:30 проходит поединок за Суперкубок Бельгии.
Команды Брюгге и Юнион Сент-Жилуаз сыграют первый матч нового сезона в Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит на арене Jan Breydel Stadium в городе Брюгге.
Клуб Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2025/26, а Юнион Сент-Жилуаз стал победителем национального кубка.
Обладатели Суперкубка Бельгии: Брюгге (18 трофеев), Андерлехт (13), Стандард (4), Генк, Беверен, Льерс (по 2), Гент, Антверпен, Сене-Жилуаз, Варегем (по 1).
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплеер с трансляцией будет добавлен перед началом матча
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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