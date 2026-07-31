ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренер покинул команду АПЛ
Эдди Хау больше не тренер Ньюкасла
Клуб АПЛ Ньюкасл объявил об уходе наставника Эдди Хау. Сообщается, что тренер сам проинформировал руководство о желании покидать команду.
Хау работал с Ньюкаслом с 2021 года.
Под руководством специалиста Сороки впервые в своей истории завоевали Кубок английской лиги, а также были в финале этого турнира (проиграли МЮ).
Кроме того, команда выходила в Лигу чемпионов.
Ожидается, что новым тренером Ньюкасла станет Маттиас Яйссле.
For those magical Champions League nights. For the unforgettable Carabao Cup win. For making us believe again. For everything.— Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026
Thank you. 🖤🤍 pic.twitter.com/OEoiZaWUHP
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