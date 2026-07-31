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Англия
31 июля 2026, 18:42 | Обновлено 31 июля 2026, 18:43
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренер покинул команду АПЛ

Эдди Хау больше не тренер Ньюкасла

31 июля 2026, 18:42 | Обновлено 31 июля 2026, 18:43
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Отработал 5 сезонов. Тренер покинул команду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау
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Клуб АПЛ Ньюкасл объявил об уходе наставника Эдди Хау. Сообщается, что тренер сам проинформировал руководство о желании покидать команду.

Хау работал с Ньюкаслом с 2021 года.

Под руководством специалиста Сороки впервые в своей истории завоевали Кубок английской лиги, а также были в финале этого турнира (проиграли МЮ).

Кроме того, команда выходила в Лигу чемпионов.

Ожидается, что новым тренером Ньюкасла станет Маттиас Яйссле.

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Иван Зинченко Источник: ФК Ньюкасл
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