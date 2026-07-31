Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Подопечные Скрипника дожали «колосков» в дебютном матче УПЛ сезона 2026/2027
Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Заря» - «Колос» - 2:0
Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82
Предупреждения: Кушниренко, 63, Дришлюк, 90+1, Башич, 90+3
Удаление: Бурда, 8 (фол последней надежды)
«Заря»: Рыбак – Кравец (Жуниньо, 88), Янич, Джордан, Пердута (Башич, 88) – Нестеренко, Кушниренко (Дришлюк, 71), Попара – Слесар (Задорожный, 71), Будковский, Мачелюк (Елавич, 46)
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Демченко – Салабай (Гусол, 75), Денисенко (Гончаренко, 12), Гагнидзе (Тахири, 75), Кане (Касалла, 57) – Климчук (Ндукве, 57)
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)
Удары (в створ): 22 (8) – 7 (2)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 5 – 1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США
Виктор Хлус не нашел культурных слов после фиаско «бело-синих»
справедливо