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Премьер-лига
Заря
31.07.2026 18:00 – FT 2 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:58 | Обновлено 31 июля 2026, 20:07
497
3

Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос

Подопечные Скрипника дожали «колосков» в дебютном матче УПЛ сезона 2026/2027

31 июля 2026, 19:58 | Обновлено 31 июля 2026, 20:07
497
3 Comments
Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
УПЛ
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Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Заря» - «Колос» - 2:0

Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82

Предупреждения: Кушниренко, 63, Дришлюк, 90+1, Башич, 90+3

Удаление: Бурда, 8 (фол последней надежды)

«Заря»: Рыбак – Кравец (Жуниньо, 88), Янич, Джордан, Пердута (Башич, 88) – Нестеренко, Кушниренко (Дришлюк, 71), Попара – Слесар (Задорожный, 71), Будковский, Мачелюк (Елавич, 46)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Демченко – Салабай (Гусол, 75), Денисенко (Гончаренко, 12), Гагнидзе (Тахири, 75), Кане (Касалла, 57) – Климчук (Ндукве, 57)

​Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 22 (8) – 7 (2)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 5 – 1

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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З такою якістю гри українських середняків 22-ге місце УПЛ в рейтингу УЄФА виглядає неприродньо високим. 35-те, і ще нижче - це було би
справедливо
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Хто знає, як би без червоної склалося, але перевагою теж треба вміти скористатися. Полісся от не змогло, на жаль. 🌅Зоря змогла🎉🎉
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