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Премьер-лига
Заря
31.07.2026 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 20:55 | Обновлено 30 июля 2026, 20:56
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0

Заря – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

30 июля 2026, 20:55 | Обновлено 30 июля 2026, 20:56
21
0
Заря – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Колос
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В пятницу, 31 июля, состоится дебютный поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором «Заря» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

Предыдущий сезон УПЛ обе команды завершили в непосредственной близости друг к другу: «Заря» стала восьмой, а «Колос» завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице. Возможно, в этом весомую роль сыграл ранний вылет данных команд из Кубка Украины, из-за чего Костышин и Скрипник полностью сконцентрировались на чемпионате.

Стоит отметить, что прошлый сезон УПЛ открывал именно «Колос», который лишь единожды проигравший стартовый матч в элитном дивизионе. Безусловно, у подопечных Костышина будет желание порадовать публику тремя очками, тогда как луганский клуб захочет прервать неудачную серию противостояний с «колосками», которая насчитывает уже 5 матчей подряд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
31 июля 2026 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Зари 2.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Колос Ковалевка Виктор Скрипник Руслан Костышин Заря - Колос текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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