В пятницу, 31 июля, состоится дебютный поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором «Заря» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

Предыдущий сезон УПЛ обе команды завершили в непосредственной близости друг к другу: «Заря» стала восьмой, а «Колос» завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице. Возможно, в этом весомую роль сыграл ранний вылет данных команд из Кубка Украины, из-за чего Костышин и Скрипник полностью сконцентрировались на чемпионате.

Стоит отметить, что прошлый сезон УПЛ открывал именно «Колос», который лишь единожды проигравший стартовый матч в элитном дивизионе. Безусловно, у подопечных Костышина будет желание порадовать публику тремя очками, тогда как луганский клуб захочет прервать неудачную серию противостояний с «колосками», которая насчитывает уже 5 матчей подряд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.