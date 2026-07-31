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Заря
31.07.2026 18:00 – FT 2 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 20:02 |
636
0

Заря – Колос – 2:0. Старт нового сезона УПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2026/26

31 июля 2026, 20:02 |
636
0
Заря – Колос – 2:0. Старт нового сезона УПЛ. Видео голов и обзор матча
ФК Колос
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31 июля команды Заря и Колос провели матч 1-го тура УПЛ 2026/27, открыв новый сезон чемпионата Украины.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу луганской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Филипп Будковский и Федор Задорожный.

Заря практически весь поединок играла в большинстве – на 8-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Колоса Никита Бурда.

УПЛ 2026/27. 1-й тур, 31 июля

Заря – Колос – 2:0

Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82

Удаление: Бурда, 8 (Колос)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Будковский, 70 мин.

ГОЛ! 2:0 Задорожный, 82 мин.

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Задорожный (Заря), асcист Деян Попара.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря), асcист Андерсон Джордан.
9’
Никита Бурда (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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