Заря – Колос – 2:0. Старт нового сезона УПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2026/26
31 июля команды Заря и Колос провели матч 1-го тура УПЛ 2026/27, открыв новый сезон чемпионата Украины.
Встреча прошла на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу луганской команды.
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Голами отличились Филипп Будковский и Федор Задорожный.
Заря практически весь поединок играла в большинстве – на 8-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Колоса Никита Бурда.
УПЛ 2026/27. 1-й тур, 31 июля
Заря – Колос – 2:0
Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82
Удаление: Бурда, 8 (Колос)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Будковский, 70 мин.
ГОЛ! 2:0 Задорожный, 82 мин.
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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