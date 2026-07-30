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30 июля 2026, 20:29 | Обновлено 30 июля 2026, 20:32
57
0

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Родная УПЛ стартует уже на этой неделе

30 июля 2026, 20:29 | Обновлено 30 июля 2026, 20:32
57
0
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос
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Новый сезон Украинской Премьер-лиги будет открывать матч с участием «Зари» и «Колоса». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, старт поединка запланирован на 18:00.

Заря

Прошлый сезон команда Виктора Скрипника завершила на восьмой строчке в турнирной таблице. Конечно, «Заря» могла показать лучшие результаты, но «мужики» достойно себя провели крайние матчи сезона, улучшив свое турнирное положение. К тому же, лучшим бомбардиром УПЛ чуть не стал Филипп Будковский, которому не хватило одного мяча для цели.

В межсезонье луганчане столкнулись с рядом кадровых изменений, поскольку команду покинули Никита Турбаевский, Роман Вантух (перешел в «Карпаты»), Петар Мичин и Кристофер Нваэзе, был продан в словацкий «ДАК» Жан Тронтель, и завершились арендные соглашения у Навина Малыша, Романа Саленко и Верлея, который потом стал игроком «Кудровки».

Вместо них состав «Зари» усилили Владислав Рыбак из «Металлиста», Василий Кравец, ранее игравший за «ФК Харьков», Иван Нестеренко, арендованный у «Ворсклы», и два представителя «Кудровки» Илья Караващенко и Артем Мачелюк.

Сложно делать выводы, какое место займет луганский клуб с этим набором исполнителей, однако подопечные Скрипника готовы зажигать в будущем сезоне и хотят доказать, что они достойны находиться в верхушке лучших команд элиты.

Летнее собрание «Заря» проводило в Словении, сыграв ряд поединков с разными соперниками, результаты следующие: «Шкендия» (Северная Македония) – 2:2, «Горица» (Хорватия) – 1:2, «Словацко» (Чехия) – 1:2, «Коньяспор» 1:2, «Гримсби» (Англия) – 1:1, «Гезтепе» (Турция) – 1:2.

Колос

Подопечные Костышина провели чуть ли не лучший сезон в УПЛ, финишировав шестыми. На протяжении розыгрыша «колоски» следовали за другими командами в погоне за еврокубками, и становились «костью в горле» для так называемых грандов. Кто знает, если бы «Колос» сыграл гораздо лучше в некоторых матчах, не подарив очки своим соперникам, то вполне возможно, что именно команда из Ковалевки могла бы представлять Украину на международной арене.

Что касается изменений в составе, то «колоски» столкнулись с меньшими потерями по качеству, но они тоже имели место. «Колос» покинули Артем Челядин, Валерий Бондаренко, Альбин Красничи и Олег Криворучко, завершил профессиональную карьеру Тарас Степаненко, истек срок аренды у Тимура Пузанкова и перешел в «Черноморец» Даниил Алефиренко.

В свою очередь «колоски» приобрели албанского хавбека Ирги Кассалу и подписали форварда Дениса Ндукве (из «Вереса»), Валентина Моргуна (из «Динамо») и Виталия Катрича (предыдущая команда – «Ингулец»). Кроме того, клуб продлил арендное соглашение с Эдуардом Козиком, и оформил переход Романа Гончаренко, который ранее уже выступал за «Колос».

Теперь Костышин и его команда уверенной походкой готовятся к новым открытиям, и будут стремиться воплотить собственные цели и мечты в реальность и попасть в еврокубки.

На сборах «Колос» играл с украинскими командами, результаты следующие: «Колос-2» – 4:0, «Верес» – 3:2, «Кудровка» – 2:0, «Александрия» – 2:1, «Черноморец» – 2:1 и 2:2.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 15 матчей. Семь матчей выиграла «Заря», пять побед на счету «Колоса», и в трех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 16:14 в пользу луганчан. В последней игре оба коллектива расписали ничью 1:1. У «колосков» отличился Антон Салабай, в то время как автором гола в составе «мужиков» стал Неманья Анджушич.

Прогноз на противостояние

Интересно то, что «Колос» с момента своих выступлений в УПЛ, лишь один раз проиграл стартовый матч сезона, а «Заря» не так часто уступает соперникам в дебютных поединках. К тому же «колоски» неудобный соперник для луганцев, ведь «Заря» не может выиграть у них уже пять матчей подряд. Надеемся, что на этот раз «Заре» удастся снять проклятие и начать новый розыгрыш элитного дивизиона с выигрыша.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Эскинья, Мачелюк, Попара, Кушниренко, Слесар, Нестеренко, Елавич, Будковский

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Козик, Гончаренко, Понедельник, Элиас, Салабай, Ррапай, Гагнидзе, Гусол, Климчук

Прогноз Sport.ua
Заря
31 июля 2026 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Зари 2.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Колос Ковалевка Виктор Скрипник Руслан Костышин Заря - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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