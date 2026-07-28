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28 июля 2026, 08:20 | Обновлено 28 июля 2026, 08:23
438
0

Довбик уйдет из Ромы, бронза Полозюк, травма Конопли, реформа от УАФ

Главные новости за 27 июля на Sport.ua

28 июля 2026, 08:20 | Обновлено 28 июля 2026, 08:23
438
0
Довбик уйдет из Ромы, бронза Полозюк, травма Конопли, реформа от УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19
УАФ провела реформу юношеских соревнований

2A. Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли
Украинец пропустит ближайшие несколько недель

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Артур Андрейчик перешел из Александрии в Рот-Вайсс

3B. Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Дмитрий Хомченовский завершает карьеру в 36 лет

4. Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру
Славко Винчич попрощался с футболом

5. Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Новые второй номер «Арсенала» и первый «Халла»

6A. Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции
Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и стал третьей ракеткой Украины

6B. Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк
Дарья благодаря финалу на турнире WTA 250 в Праге дебютировала в топ-50

7A. Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!
Владислав выходил в ринг андердогом

7B. Возвращение Спенса произошло. Но Цзю, похоже, снова отправил его на пенсию
Как это было?

8A. Украинка Алина Полозюк стала бронзовой медалисткой ЧМ-2026 по фехтованию
В полуфинале украинская рапиристка уступила сопернице из Италии

8B. Сборная Украины выиграла золото на ЧЕ по стрельбе из лука среди молодежи
Александр Димарчук, Дмитрий Фомин и Иван Рашевский шокировали французов в финале

8C. Украинские пятиборцы завоевали две медали на юниорском чемпионате мира
Даниил Сыч завоевал золотую и серебряную медали, Олег Рыбак и Максим Ковальчук – золотые

9. Первая победа чемпиона, +50 Антонелли и летний перерыв в Формуле-1
Состоялась яркая гонка Формулы-1 в Венгрии

10. О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
В первом раунде Ракета разгромил соперника из Китая со счетом 6:1

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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