Довбик уйдет из Ромы, бронза Полозюк, травма Конопли, реформа от УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19

УАФ провела реформу юношеских соревнований

2A. Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А

Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли

Украинец пропустит ближайшие несколько недель

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника

Артур Андрейчик перешел из Александрии в Рот-Вайсс

3B. Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола

Дмитрий Хомченовский завершает карьеру в 36 лет

4. Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру

Славко Винчич попрощался с футболом

5. Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета

Новые второй номер «Арсенала» и первый «Халла»

6A. Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции

Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и стал третьей ракеткой Украины

6B. Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк

Дарья благодаря финалу на турнире WTA 250 в Праге дебютировала в топ-50

7A. Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!

Владислав выходил в ринг андердогом

7B. Возвращение Спенса произошло. Но Цзю, похоже, снова отправил его на пенсию

Как это было?

8A. Украинка Алина Полозюк стала бронзовой медалисткой ЧМ-2026 по фехтованию

В полуфинале украинская рапиристка уступила сопернице из Италии

8B. Сборная Украины выиграла золото на ЧЕ по стрельбе из лука среди молодежи

Александр Димарчук, Дмитрий Фомин и Иван Рашевский шокировали французов в финале

8C. Украинские пятиборцы завоевали две медали на юниорском чемпионате мира

Даниил Сыч завоевал золотую и серебряную медали, Олег Рыбак и Максим Ковальчук – золотые

9. Первая победа чемпиона, +50 Антонелли и летний перерыв в Формуле-1

Состоялась яркая гонка Формулы-1 в Венгрии

10. О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел

В первом раунде Ракета разгромил соперника из Китая со счетом 6:1