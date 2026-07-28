Довбик уйдет из Ромы, бронза Полозюк, травма Конопли, реформа от УАФ
Главные новости за 27 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 июля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19
УАФ провела реформу юношеских соревнований
2A. Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М сообщила сроки восстановления Ефима Конопли
Украинец пропустит ближайшие несколько недель
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Артур Андрейчик перешел из Александрии в Рот-Вайсс
3B. Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Дмитрий Хомченовский завершает карьеру в 36 лет
4. Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру
Славко Винчич попрощался с футболом
5. Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Новые второй номер «Арсенала» и первый «Халла»
6A. Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции
Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и стал третьей ракеткой Украины
6B. Рейтинг WTA. Снигур стала 3-й ракеткой Украины после Свитолиной и Костюк
Дарья благодаря финалу на турнире WTA 250 в Праге дебютировала в топ-50
7A. Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!
Владислав выходил в ринг андердогом
7B. Возвращение Спенса произошло. Но Цзю, похоже, снова отправил его на пенсию
Как это было?
8A. Украинка Алина Полозюк стала бронзовой медалисткой ЧМ-2026 по фехтованию
В полуфинале украинская рапиристка уступила сопернице из Италии
8B. Сборная Украины выиграла золото на ЧЕ по стрельбе из лука среди молодежи
Александр Димарчук, Дмитрий Фомин и Иван Рашевский шокировали французов в финале
8C. Украинские пятиборцы завоевали две медали на юниорском чемпионате мира
Даниил Сыч завоевал золотую и серебряную медали, Олег Рыбак и Максим Ковальчук – золотые
9. Первая победа чемпиона, +50 Антонелли и летний перерыв в Формуле-1
Состоялась яркая гонка Формулы-1 в Венгрии
10. О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
В первом раунде Ракета разгромил соперника из Китая со счетом 6:1
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