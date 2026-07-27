ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника

«Александрия» официально объявила о переходе украинского защитника Артура Андрейчика в немецкий «Рот-Вайс» Эрфурт.

Отмечается, что переход футболиста состоялся на правах аренды до 30 июня 2027 года.

Перед заключением договора аренды с «Рот-Вайсом» «горожане» продлили срок контракта с защитником ещё на один год — до 31 мая 2030 года.

За «горожан» защитник дебютировал 14 марта 2026 года в выездном матче против черкасского ЛНЗ (2:0). Всего в составе «Александрии» в УПЛ Артур провел 3 матча.

Ранее «Александрия» рассталась с Антоном Болем.