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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Германия
27 июля 2026, 17:50 |
900
0

ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника

Артур Андрейчик перешел из Александрии в Рот-Вайсс

27 июля 2026, 17:50 |
900
0
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
ФК Александрия. Артур Андрейчик
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«Александрия» официально объявила о переходе украинского защитника Артура Андрейчика в немецкий «Рот-Вайс» Эрфурт.

Отмечается, что переход футболиста состоялся на правах аренды до 30 июня 2027 года.

Перед заключением договора аренды с «Рот-Вайсом» «горожане» продлили срок контракта с защитником ещё на один год — до 31 мая 2030 года.

За «горожан» защитник дебютировал 14 марта 2026 года в выездном матче против черкасского ЛНЗ (2:0). Всего в составе «Александрии» в УПЛ Артур провел 3 матча.

Ранее «Александрия» рассталась с Антоном Болем.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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