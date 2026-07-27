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  4. Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Англия
27 июля 2026, 12:45 | Обновлено 27 июля 2026, 12:47
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Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета

Новые второй номер «Арсенала» и первый «Халла»

27 июля 2026, 12:45 | Обновлено 27 июля 2026, 12:47
886
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Робертсон в Тоттенхэм и целых два Уилсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон
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В последние дни сразу несколько СМИ сообщали: в Пономаренко очень заинтересован «Галатасарай». И, знаете, в этой новости есть определенная логика, ведь летом клуб потерял Икарди – и место на скамейке запасных команды освободилось. В чем также есть логика, так это в самом свежем обновлении: чемпион Турции отказался от идеи подписания Матвея из-за слишком высокой суммы потенциального трансфера. Этим летом «Фенербахче» за 15 миллионов евро усилился Мурики – вторым бомбардиром сезона Ла Лиги, который чуть не обогнал Мбаппе по количеству забитых голов. А тут «Динамо» требует столько же за Пономаренко, который провел на топ-уровне лишь половину сезона, да и то – в УПЛ… Да и вообще: даже для турок слишком много платить столько за футболиста, который будет сидеть на скамейке запасных. В конце концов, Осимхен пока никуда не уходит. А если уйдет – его заменят уже готовой звездой, а не молодым и перспективным Матвеем.

Стало быть, определили, что 15 миллионов – уже немалая сумма. Даже для современного футбола. Пусть она станет нашим ориентиром в этой рубрике. Здесь поговорим о главных дешёвых трансферах лета: тех, которые обошлись командам в сумму до 15 млн. евро. Конкретно сегодня речь пойдёт о переходах в АПЛ.

Иллан Мелье (26 лет, Лидс → Арсенал, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Даунгрейд второго вратаря в команде и знак «мы полностью тебе доверяем» Райе лично. В прошлом сезоне №2 в «Арсенале» был Кепа. Чем запомнился? Неудачей в финале Кубка Англии, которая стоила команде поражения главному конкуренту. Теперь Аррисабалага хочет уйти. Спрос на второго вратаря «Арсенала» и еще недавно основного в «Борнмуте» есть. Поэтому «Арсенал» оперативно и бесплатно (говорю так, будто для клубов АПЛ это принципиально) подыскал замену. Мелье – младше, ему всего 26, что, как вы сами понимаете, для вратаря – ничто. И он, как и Кепа, имеет репутацию вратаря-неудачника: дебютировал в АПЛ еще в 2020 году, считался самым перспективным кипером мира… А в прошлом сезоне не провел за «Лидс» в АПЛ ни одного матча. Проиграл конкуренцию сразу двум визави. В «Арсенал» он отправляется скорее для того, чтобы обрести уверенность в собственных силах, нежели для игры в футбол.

Каллум Уилсон (34 года, Вест Хэм → Брентфорд, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Каллум Уилсон – топ-нападающий. Нюанс: только когда может играть в футбол. А из-за травм это бывает не так уж часто: за последние 5 лет игрок пережил целых 15 травм, каждая третья из которых – на 2+ месяца. Обычно он даже не успевает набрать форму, пока снова не отправляется в лазарет… И даже так забивал по 12+ голов в АПЛ за сезон уже трижды за карьеру. В последнем полном сезоне в лиге набрал 18+5. Затем постарел, но даже так в прошлом году за «Вест Хэм» – команду с проблемным нападением, которая в итоге вылетела – набрал 7+1 в качестве запасного. Так что очевидно: заслужил остаться в АПЛ хотя бы еще на один год. «Брентфорд» – хороший вариант, ведь здесь уже два года подряд очень много забивают именно нападающие: Висса, Мбемо, Игорь Тьяго. Ну а клуб получил качественного финишера на скамейку запасных бесплатно – сделка win-win.

Оскар Мингеса (27 лет, Сельта → Кристал Пэлас, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Интересно: а согласовывался ли этот трансфер с новым главным тренером команды Пьером Сажем? Старый «Кристал Пэлас» играл с двумя вингбеками, которые закрывали оба фланги. Но это было с Гласнером. А здесь трансфер как будто для той, старой команды, потому что Мингеса приходит из аналогичной системы. Тоже вингбек. Да что там: «Сельта» даже играла той же самой схемой 3-4-3, что и «Пэлас». Еще такое: а зачем правоногий правый вингбек команде, у которой уже есть Муньос – один из лучших на этой же позиции если не в мире, то точно хотя бы в АПЛ? То есть вопросов хватает. Мингеса, на всякий случай, может сыграть слева, провел там 8 матчей только в Ла Лиге в прошлом сезоне… но это сомнительное использование Мингесы. Оскар – воспитанник «Барселоны». Техничный. А еще – с 10 ассистами в Ла Лиге за 2 предыдущих сезона. Слева он будет угрожать опасными передачами в штрафную площадку соперника хуже. Но за бесплатно – топ-трансфер даже так.

Джек Батленд (33 года, Рейнджерс → Халл Сити, 3.5 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Спойлер: едва ли не единственное подписание за деньги в нашей сегодняшней подборке. А еще – хороший маркер того, на что претендует в новом сезоне «Халл». Контекст: в прошлом сезоне на воротах команды стоял Пандур, который летом перешел в… «Рейнджерс». За 7 млн. евро. И уже после этого шотландский гранд «сбросил» в два раза дешевле Батленда в обратном направлении. На 7 лет старшего, кстати. А вы говорите, что мир вращается вокруг клубов АПЛ… Впрочем, Батленд не собирается быть статистом в Премьер-лиге. Дебютировал здесь ещё в 2013 году. Первый полный сезон в АПЛ провёл уже в 22 года, а после этого – ещё один. Поиграл за «Сток Сити». За «Кристал Пэлас». «Лидс». «Бирмингем». «Дерби». Сыграл более 100 матчей в Чемпионшипе. Уехал в «отпуск» в Шотландию… чтобы завершить последний сезон с показателем +2.3 по пост-шоту. До сих пор неплохой шот-стопер. Как замена Пандуру – норм.

Харри Уилсон (29 лет, Фулхэм → Лидс, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Рискну предположить, что, если бы «дачники» удержали тренера Марко Силву, Харри продолжал бы играть за команду. И не только он. Не зря же Марко в новом сезоне будет бороться за титул в Португалии с «Бенфикой». Так что «Фулхэм» ждут перемены. Потеря Уилсона – неприятная, ведь в прошлом сезоне именно Харри стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ с 10 голами. Опередил даже нападающих, в частности Хименеса. Вошёл в топ-3 среди полевых игроков по количеству сыгранных минут. Чем он поможет «Лидсу»? Прежде всего, своими ударами: в прошлом сезоне он забил больше всех в составе «Фулхэма» (3) ударами из-за пределов штрафной площадки. Дальнобой? Да, он. Но при этом у него второй лучший показатель ключевых пасов среди всех «дачников». В «Лидсе» благодаря своей универсальности должен стать главным футболистом атаки. Единственный вопрос – к игроку. Звучит так: а почему ВСЕГО ЛИШЬ «Лидс»?

Тома Менье (34 года, Лилль → Сандерленд, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Хороший пример ситуации, когда команда берет не то, что нужно, а то, что блестит. Напоминаю: у клуба уже есть универсалы Мукиеле и Хам, правые защитники. Ну, теперь +1 на этой позиции. Возможно, подготовка к продаже одного из двух основных. Как вариант – усиление глубины состава перед еврокубками. Надо же кем-то выигрывать Лигу Европы! Тома пригодится. Интерес футболиста? Видимо, закрыть гештальт. Уже играл во Франции. В Германии. В Бельгии. Приезжал даже в Турцию на полгода – не понравилось. В Англии ещё не был. А когда в 34 тебе предлагают контракт в АПЛ, а не только на родине… Ну, как не согласиться? В «Лилле» в прошлом сезоне он не был лучшим ни по одному важному показателю, но и не провалился – поэтому «доги» осенью сыграют в ЛЧ, а сам футболист в очередной раз отправился на ЧМ. Там даже ассист отдал. Лишним в составе «черных котов» не будет.

Эндрю Робертсон (32 года, Ливерпуль → Тоттенхэм, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, наконец-то добрались до объемного блока о «Тоттенхэме». Подписание Робертсона – топ… было. До ЧМ. На мундиале поразил Спенс. А ещё говорят, что где-то по базе клуба бродит и «аукает» талантливый парень Удоджи… У «Тоттенхэма» слишком много левых защитников. Вероятно, Эндрю придётся бороться за место в стартовом составе. Но все шансы завоевать его есть, ведь именно он среди конкурентов лучше всех понимает футбол. Он прошел его на клубном уровне: выигрывал и АПЛ, и ЛЧ. В «Тоттенхэме» футболистов с опытом побед мало. Лидер раздевалки? Один из них – точно. Если не вытеснит Спенса, сможет играть, например, левее в тройке центральных. Единственный вопрос: а является ли Робертсон по-прежнему топ-футболистом? В «Ливерпуле» решили, что нет. В прошлом сезоне он проиграл конкуренцию за место в стартовом составе даже неубедительному Керкезу. Хотя за бесплатно – топ. Даже если только в раздевалку.

Маркос Сенеси (29 лет, Борнмут → Тоттенхэм, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Когда ушли Забарный и Хейсен, за оборону «вишен» стало страшно. Зря: на помощь пришел Сенеси. Закрыл позицию настолько убедительно, что «Борнмут» финишировал в таблице совсем недалеко от «Ливерпуля». Был близок к выходу в ЛЧ. Да что там: Ираола получил повышение далеко не в последнюю очередь благодаря Маркосу. Пожалуй, самая показательная статистика: у центрального защитника в прошлом сезоне 0+5 в чемпионате. И это не случайность, ведь двумя годами ранее – 4+5. То есть Сенеси из тех немногих стопперов, которые умеют играть ногами, когда мяч в них. Делает это лучше большинства. Глубинный плеймейкер. А ещё ему уже 29 лет – готовый игрок, для побед здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Должен стать основным у Де Дзерби, ценности которого совпадают с главными достоинствами футболиста. Кажется, теперь «Тоттенхэм» готов отпустить Ромеро…

Мартин Дубравка (37 лет, Бернли → Тоттенхэм, свободный агент)

Getty Images/Global Images Ukraine

Карьера Дубравки – потрясающая. Долгое время был основным вратарем в «Ньюкасле», но постарел. На его замену был приобретен Поуп. Но вот в 34 года Мартин снова становится основным из-за травмы англичанина. Получает шанс – пользуется им, по-настоящему конкурирует с Поупом за место в воротах. В 36, когда, казалось бы, всё уже позади, решается сменить клуб. Приступает к работе в обречённом «Бернли», чтобы вылететь… с показателем пост-шота за сезон лучше, чем у Поупа в «Ньюкасле»! «Сороки» выбрали не того. Сейчас Мартину 37, а он продолжает игнорировать возраст: теперь подписывает контракт с «Тоттенхэмом». Будет ли играть? Нет. Потому что есть лучшие и более молодые Викарио и Кински. С другой стороны, то же самое мы говорили ещё несколько лет назад. Каждый сезон объявляем: «Дубравка не будет играть». А он играет. Так что вдруг кто-то из основных вратарей «шпор» уйдет или получит травму… Мартин будет готов.

Жереми Монга (17 лет, Лестер → Манчестер Сити, 11.7 млн. евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Поздравляю нас с завершением блока о «шпорах». А вот текст финишируем переходом ноунейма. Жереми Монга сделал в большом футболе… ничего. По крайней мере, пока. Типичный дриблер, который в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах Чемпионшипа. Оформил лишь 3 голевых действия. Зарабатывал на себе фолы – и почти ничего не делал более. Не помог команде сохранить прописку. А теперь у него контракт с «Манчестер Сити». Год назад «горожане» за аналогичную сумму подписывали Нюпана – 18-летнего (уже 19-летнего) норвежца, который к тому моменту уже успел проявить себя в местном чемпионате. Но за год рынок сошел с ума настолько, что теперь вынужден платить 10+ даже за простых дриблеров, которых в футболе десятки и сотни… Будет ли Монга играть за «Манчестер Сити»? Сейчас – точно нет. В будущем, после нескольких аренд – не факт.

Но показательно: даже традиционно умный на рынке «Манчестер» принял новые «правила игры». А если так, то трансферный рынок уже никогда не будет таким, как прежде…

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статьи эксклюзив Иллан Мелье Каллум Уилсон Оскар Мингеса Джек Батленд Тома Менье Мартин Дубравка
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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