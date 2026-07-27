Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру

46-летний словенский арбитр Славко Винчич после обслуживания финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией объявил о завершении карьеры.

Футбольный союз Словении сообщил, что Винчич решил уйти из футбола. Причины такого решения не разглашаются.

На профессиональном уровне Славко судил на протяжении 26 лет – с 2000-го по 2026-й.

Славко стал единственным словенским арбитром, отсудившим финал мундиаля. За его плечами четыре отработанных матча ЧМ-2026 и два на ЧМ-2022.

За свою карьеру Винчич 50 раз назначался на матчи Лиги чемпионов. Среди высших достижений – финал в сезоне 2023/24, где «Реал» переиграл «Боруссию» Дортмунд (0:2).

Кроме этого, Винчич четыре раза обслуживал финалы Кубка Словении. В 2022 году словенец был главным арбитром финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» в серии пенальти одолел «Рейнджерс» (1:1, 6:5).

Неоднократно словенец пересекался на поле с украинскими клубами. При его судействе донецкий «Шахтёр» дважды сыграл вничью в Лиге чемпионов: один раз в 2019 году против «Манчестер Сити» (1:1), а позже в 2020-м против «Интера» (0:0).

А вот у сборной Украины остались не самые позитивные воспоминания о Винчиче. «Сине-желтые» дважды играли против Франции в квалификации на ЧМ, когда судьей был Славко. Матч в Киеве в 2021 году закончился вничью (1:1), а вот игра 2025 года завершилась разгромом (0:4).

Но был и приятный момент для Украины за судейства Славко. В матче квалификации к Евро-2024 сборная Украины победила Северную Македонию (2:0), а главным арбитром поединка был Винчич.