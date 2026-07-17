Арбитра финала ЧМ ошибочно задерживали во время рейда на секс-вечеринке

Словенский арбитр Славко Винчич, который будет работать на финале чемпионата мира между Аргентиной и Испанией, в прошлом оказался участником необычной истории.

В мае 2020 года он находился в городе Биелина в Боснии и Герцеговине, где полиция провела рейд в доме, в котором проходила вечеринка. Правоохранители расследовали деятельность группы, связанной с проституцией, наркотиками и незаконным хранением оружия.

Во время обыска полиция обнаружила кокаин, пистолеты, бронежилеты, наличные деньги и мобильные телефоны. Среди находившихся в помещении людей оказался и Винчич.

Сам судья объяснял, что приехал в Боснию на деловую встречу, после которой принял приглашение на ужин.

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«Это оказалось моей самой большой ошибкой. Внезапно приехала полиция. Нас доставили в участок и опросили как свидетелей. Когда выяснилось, что мы не знаем задержанных, нас отпустили», – рассказывал Винчич.

Важно, что арбитру не предъявили никаких обвинений. Его опросили исключительно как свидетеля.

После этого карьера словенца продолжила развиваться. Он обслуживал финал Лиги Европы 2022 года и финал Лиги чемпионов 2024 года между «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

ФИФА официально назначила Винчича главным арбитром финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией.