Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции
ATP
27 июля 2026, 14:11 |
180
0

Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции

Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и стал третьей ракеткой Украины

27 июля 2026, 14:11 |
180
0
Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов.

На втором месте находится немецкий теннисист Александр Зверев с активом в 8 480 очков.

На третьей строчке испанец Карлос Алькарас. В активе Карлоса – 8 160 очков.

Легендарный серб Новак Джокович поднялся на два места и занял пятую строчку, а австралиец Алекс де Минаур опустился на шестое место.

Нейтральный теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и занимает седьмую строчку.

Американец Бен Шелтон опустился на два места и в обновленном рейтинге – на восьмом месте.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три строчки и занимает 192-ю позицию. Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и занимает 415-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 20–26.07
Синнер и Джокович пропустят Мастерс в Монреале
Семь украинок попали в заявочный список основной сетки US Open 2026
рейтинг ATP Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Алекс де Минаур Даниил Медведев Бен Шелтон Флавио Коболли Тейлор Фритц Виталий Сачко Георгий Кравченко Эрик Ваншельбойм Вадим Урсу Владислав Орлов Вячеслав Белинский Алексей Крутых Александр Овчаренко Никита Маштаков Юрий Джавакян
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Футбол | 27 июля 2026, 12:08 4
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч
Динамо лишь раз за 10 лет прошло дальше в еврокубках, проиграв первый матч

Единственным соперником, против которого киевляне совершили камбэк, был клуб из Салоник

Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27 июля 2026, 02:32 0
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

Аргентинцы уступили в финальном матче Испании

Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27.07.2026, 03:37
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27.07.2026, 04:48
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Теннис | 27.07.2026, 13:14
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 29
Другие виды
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 19
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
26.07.2026, 11:44 30
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем