Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции
Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и стал третьей ракеткой Украины
27 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов.
На втором месте находится немецкий теннисист Александр Зверев с активом в 8 480 очков.
На третьей строчке испанец Карлос Алькарас. В активе Карлоса – 8 160 очков.
Легендарный серб Новак Джокович поднялся на два места и занял пятую строчку, а австралиец Алекс де Минаур опустился на шестое место.
Нейтральный теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и занимает седьмую строчку.
Американец Бен Шелтон опустился на два места и в обновленном рейтинге – на восьмом месте.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три строчки и занимает 192-ю позицию. Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и занимает 415-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге АТР
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