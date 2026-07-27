Рейтинг ATP. Синнер остается лидером, Сачко поднялся на три позиции

27 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов.

На втором месте находится немецкий теннисист Александр Зверев с активом в 8 480 очков.

На третьей строчке испанец Карлос Алькарас. В активе Карлоса – 8 160 очков.

Легендарный серб Новак Джокович поднялся на два места и занял пятую строчку, а австралиец Алекс де Минаур опустился на шестое место.

Нейтральный теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию и занимает седьмую строчку.

Американец Бен Шелтон опустился на два места и в обновленном рейтинге – на восьмом месте.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три строчки и занимает 192-ю позицию. Эрик Ваншельбойм поднялся на 80 мест и занимает 415-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР