Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А

«Болонья» достигла договоренности с римской «Ромой» об аренде украинского форварда Артема Довбика.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.

Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.

Артем уже во вторник, 28 июля, отправится на медосмотр и будет представлен в качестве нового игрока «Болоньи».

Ранее сообщалось, что решающую роль в решении Артема сыграл главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско. Специалист провел разговор с Довбиком и убедил его.

Действующий контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2028 года. За два года в составе «волков» Артем отыграл 63 матча, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.