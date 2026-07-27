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Италия
27 июля 2026, 13:28 | Обновлено 27 июля 2026, 13:39
766
0

Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А

Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»

27 июля 2026, 13:28 | Обновлено 27 июля 2026, 13:39
766
0
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Болонья» достигла договоренности с римской «Ромой» об аренде украинского форварда Артема Довбика.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.

Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.

Артем уже во вторник, 28 июля, отправится на медосмотр и будет представлен в качестве нового игрока «Болоньи».

Ранее сообщалось, что решающую роль в решении Артема сыграл главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско. Специалист провел разговор с Довбиком и убедил его.

Действующий контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2028 года. За два года в составе «волков» Артем отыграл 63 матча, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.

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Рома Рим Серия A трансферы Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Фабрицио Романо аренда игрока
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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