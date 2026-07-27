Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»
«Болонья» достигла договоренности с римской «Ромой» об аренде украинского форварда Артема Довбика.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.
Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.
Артем уже во вторник, 28 июля, отправится на медосмотр и будет представлен в качестве нового игрока «Болоньи».
Ранее сообщалось, что решающую роль в решении Артема сыграл главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско. Специалист провел разговор с Довбиком и убедил его.
Действующий контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2028 года. За два года в составе «волков» Артем отыграл 63 матча, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.
🚨🔴🔵 Bologna have agreed loan deal to sign Artem Dovbyk from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Agreement until June 2027 for Dovbyk who accepted the proposal and will travel for medical on Tuesday. 🇺🇦
Santiago Castro will join AS Roma. 💛❤️ pic.twitter.com/DV0mMA1Z5j
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