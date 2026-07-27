Фабрицио Романо подтвердил. Довбик согласился на переход в клуб Серии А

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик согласился на переход в «Болонью».

«Артем Довбик впервые выразил готовность к переходу в «Болонью» после телефонного разговора с тренером Доменико Тедеско, который рассказал ему о спортивных планах клуба и дал понять, какую ключевую роль он будет играть в команде. Пока что окончательная договоренность еще не достигнута», – сообщил Романо.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик обсудил свое будущее с известным тренером.