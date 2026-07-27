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Италия
27 июля 2026, 10:43 | Обновлено 27 июля 2026, 10:58
2014
0

Фабрицио Романо подтвердил. Довбик согласился на переход в клуб Серии А

Украинский форвард намерен покинуть Рому

27 июля 2026, 10:43 | Обновлено 27 июля 2026, 10:58
2014
0
Фабрицио Романо подтвердил. Довбик согласился на переход в клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик согласился на переход в «Болонью».

«Артем Довбик впервые выразил готовность к переходу в «Болонью» после телефонного разговора с тренером Доменико Тедеско, который рассказал ему о спортивных планах клуба и дал понять, какую ключевую роль он будет играть в команде. Пока что окончательная договоренность еще не достигнута», – сообщил Романо.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик обсудил свое будущее с известным тренером.

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Рома Рим Серия A трансферы Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Фабрицио Романо
Антон Романенко Источник: Telegram
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