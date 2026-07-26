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  4. «Решение – за Артемом». Довбик обсудил свое будущее с известным тренером
Италия
26 июля 2026, 10:37 |
1012
0

«Решение – за Артемом». Довбик обсудил свое будущее с известным тренером

У форварда сборной Украины есть варианты для продолжения карьеры

26 июля 2026, 10:37 |
1012
0
«Решение – за Артемом». Довбик обсудил свое будущее с известным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Сразу два клуба итальянской Серии А претендуют на украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает журналистка Corriere dello Sport Элеонора Тротта.

«Довбик разговаривал с Даниэле Де Росси и направил сигналы открытости по переходу в «Дженоа». «Рома» также контактировала по поводу него и Робиньо Ваза с «Болоньей». Теперь решение – за украинцем», – написала Тротта в Twitter.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее агент ФИФА Эудженио Аскари высказался о возможном переходе Довбика в «Фиорентину».

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Рома Рим Серия A трансферы Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Дженоа
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
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