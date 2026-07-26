«Решение – за Артемом». Довбик обсудил свое будущее с известным тренером

Сразу два клуба итальянской Серии А претендуют на украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает журналистка Corriere dello Sport Элеонора Тротта.

«Довбик разговаривал с Даниэле Де Росси и направил сигналы открытости по переходу в «Дженоа». «Рома» также контактировала по поводу него и Робиньо Ваза с «Болоньей». Теперь решение – за украинцем», – написала Тротта в Twitter.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее агент ФИФА Эудженио Аскари высказался о возможном переходе Довбика в «Фиорентину».