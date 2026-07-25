Агент ФИФА: «Надеемся, что этот украинец сможет это сделать»

Агент ФИФА Эудженио Аскари поделился мнением о возможном переходе украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика в «Фиорентину», проявляющую к нему интерес.

«Что касается возможной продажи Кина, то я исключил бы Лукку, потому что он кажется игроком, не подходящим для стиля футбола Фабио Гроссо. Довбику же требуется перезапуск, и его можно приобрести за приемлемую сумму. Будем надеяться, что он в итоге сможет сделать то же, что и Кин сделал два года назад, когда приехал во Флоренцию», – сказал Аскари в эфире радио FirenzeViola.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее экс-форвард «Ромы» Сандро Товальери выступил против продажи Довбика.