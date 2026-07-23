«Я бы расстроился». Экс-форвард Ромы выступил против продажи украинца

Бывший итальянский футболист Сандро Товальери поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик очень хорошо проявил себя в Испании, но затем столкнулся с трудностями и травмами, и наконец пришел такой феномен, как Мален, который по праву затмил всех остальных.

Справился ли бы он со схемой 4-3-3, по которой играет «Фиорентина» Фабио Гроссо? Думаю, да. Это тренер, играющий инициативно и всегда пытающийся атаковать. Но как болельщик «Ромы», я бы расстроился, если бы он ушел», – сказал экс-футболист в эфире Radio FirenzeViola.

Товальери выступал на позиции форварда. Он также играл за «Рому», в составе которой отличился 11 голами в 33 матчах.

Сообщалось, что известный клуб готов заплатить за Довбика 20 млн евро.