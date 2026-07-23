Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я бы расстроился». Экс-форвард Ромы выступил против продажи украинца
Италия
23 июля 2026, 10:57 |
488
0

«Я бы расстроился». Экс-форвард Ромы выступил против продажи украинца

Сандро Товальери оценил ситуацию с Артемом Довбиком

23 июля 2026, 10:57 |
488
0
«Я бы расстроился». Экс-форвард Ромы выступил против продажи украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший итальянский футболист Сандро Товальери поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик очень хорошо проявил себя в Испании, но затем столкнулся с трудностями и травмами, и наконец пришел такой феномен, как Мален, который по праву затмил всех остальных.

Справился ли бы он со схемой 4-3-3, по которой играет «Фиорентина» Фабио Гроссо? Думаю, да. Это тренер, играющий инициативно и всегда пытающийся атаковать. Но как болельщик «Ромы», я бы расстроился, если бы он ушел», – сказал экс-футболист в эфире Radio FirenzeViola.

Товальери выступал на позиции форварда. Он также играл за «Рому», в составе которой отличился 11 голами в 33 матчах.

Сообщалось, что известный клуб готов заплатить за Довбика 20 млн евро.

По теме:
Источник: Ювентус поддерживает тесный контакт с вратарем сборной Украины
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Топ-клуб Серии А выставил на трансфер звезду сборной Бельгии
Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Футбол | 22 июля 2026, 19:22 7
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков

В виртуальной команде сильнейших чуть меньше испанцев

ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Футбол | 23 июля 2026, 01:32 4
ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира

Расширение чемпионата мира увеличит шансы Китая попасть на турнир

Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Футбол | 23.07.2026, 09:22
Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Знаком с тренером. Карпаты нацелились на подписание испанского защитника
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22.07.2026, 09:48
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 22.07.2026, 19:27
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 1
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем