Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Украина. Первая лига
27 июля 2026, 22:57 |
814
0

Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола

Дмитрий Хомченовский завершает карьеру в 36 лет

27 июля 2026, 22:57 |
814
0
Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченовский объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня я принял важное решение – завершить карьеру профессионального футболиста. Это был невероятный путь длиной почти в 20 лет – путь, исполненный побед и поражений, эмоций, борьбы, травм, радости и незабываемых моментов. Я благодарен футболу за все, что он мне подарил.

Хочу поблагодарить каждый клуб, который стал частью моей истории: Олимпик, Кривбасс, Заря, Понферрадина, Ягеллония и Куликов-Белка. Благодарю за доверие возможность представлять ваши цвета, бесценный опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной.

Отдельное спасибо всем тренерам, партнерам по команде, работникам клубов, болельщикам и, конечно, моей семье. Без вас этот путь был бы невозможен.

Я ухожу с поля с гордостью и благодарностью. Футбол подарил мне гораздо больше, чем просто профессию – он стал частью моей жизни. Впереди – новый этап. Но одно знаю точно: футбол навсегда останется в моем сердце. Благодарю всех, кто был частью этого пути. До встречи уже в новой роли», – написал Хомченовский.

Хомченовскому 36 лет. В прошлом сезоне он играл за ФК «Куликов-Белка».

По теме:
Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб оформил переход украинского защитника
Василий КОБИН: «Мы должны были закрыть эту игру»
Дмитрий Хомченовский завершение карьеры Куликов-Белка Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Футбол | 27 июля 2026, 09:56 118
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ

Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне матчи Лиги чемпионов

Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Футбол | 27 июля 2026, 17:19 3
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»

Дмитрий Бриф высказался об изменениях в лимите на легионеров

Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Футбол | 27.07.2026, 19:35
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27.07.2026, 02:32
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Футбол | 27.07.2026, 23:16
Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Интер договорился с бывшей звездой Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
27.07.2026, 09:35 6
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 25
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем