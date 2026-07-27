Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченовский объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня я принял важное решение – завершить карьеру профессионального футболиста. Это был невероятный путь длиной почти в 20 лет – путь, исполненный побед и поражений, эмоций, борьбы, травм, радости и незабываемых моментов. Я благодарен футболу за все, что он мне подарил.

Хочу поблагодарить каждый клуб, который стал частью моей истории: Олимпик, Кривбасс, Заря, Понферрадина, Ягеллония и Куликов-Белка. Благодарю за доверие возможность представлять ваши цвета, бесценный опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной.

Отдельное спасибо всем тренерам, партнерам по команде, работникам клубов, болельщикам и, конечно, моей семье. Без вас этот путь был бы невозможен.

Я ухожу с поля с гордостью и благодарностью. Футбол подарил мне гораздо больше, чем просто профессию – он стал частью моей жизни. Впереди – новый этап. Но одно знаю точно: футбол навсегда останется в моем сердце. Благодарю всех, кто был частью этого пути. До встречи уже в новой роли», – написал Хомченовский.

Хомченовскому 36 лет. В прошлом сезоне он играл за ФК «Куликов-Белка».