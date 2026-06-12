Экс-игрок сборной Украины в 36 лет готовится к дебюту в Первой лиге
В конце мая Дмитрий Хомченовский стал чемпионом Второй лиги в составе ФК «Куликов-Белка»
Как стало известно Sport.ua, левый полузащитник Дмитрий Хомченовский, на счету которого 4 матча за сборную Украины, продолжит выступления за ФК «Куликов-Белка» на уровне Первой лиги. 36-летний воспитанник донецкого «Олимпика» подписал новый контракт с клубом из Львовской области.
Хомченовский присоединился к команде в сентябре 2025 года после трех сезонов в составе «Кривбасса» в УПЛ. В 10 матчах Второй лиги забил 2 мяча.
В прошлом Дмитрий Хомченовский также выступал за «Олимпик», «Зарю», испанскую «Панферрадину» и польскую «Ягеллонию».
Добавим, что вместе с Хомченовским новые соглашения с ФК «Куликов-Белка» подписали еще ряд свежеиспеченных чемпионов Второй лиги: защитники Тимофей Калинчук и Александр Савошко, полузащитники Андрей Лебеденко и Виталий Патуляк, нападающий Никита Шарабура.
Ранее Sport.ua сообщал, что в преддверии дебюта в Первой лиге клуб продлил контракты с тремя опытными футболистами.
Зато семь игроков покинули команду из Львовской области.
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