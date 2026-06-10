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Украина. Первая лига
10 июня 2026, 18:35 | Обновлено 10 июня 2026, 19:19
476
0

Новичок Первой лиги продлил контракты с опытными игроками

Узнали, когда чемпион Второй лиги выйдет из отпуска, и с кем уже подписаны новые соглашения

10 июня 2026, 18:35 | Обновлено 10 июня 2026, 19:19
476
0
Новичок Первой лиги продлил контракты с опытными игроками
ФК Куликов-Белка
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Как стало известно Sport.ua, «Куликов-Белка» начнет подготовку к дебютному сезону в Первой лиге в понедельник, 22 июня.

По нашей информации, клуб уже подписал новые контракты с 33-летним голкипером Романом Данковичем (имеет в активе почти сотню матчей в Первой лиге за «Нафтовик-Укрнафту», «Горняк-Спорт» и «Кремень»), 32-летним центральным защитником Олегом Ничипоренко (известен по выступлениям в Первой лиге за «Агробизнес» и «Эпицентр»), а также с капитаном команды – 29-летним правым полузащитником Олегом Панасюком (последний раз играл в Первой лиге еще в августе 2017 года за «Рух»). Предыдущие контракты с футболистами истекали 30 июня.

По итогам прошлого сезона «Куликов-Белка» под руководством Сергея Атласюка – бывшего ассистента Мирона Маркевича в «Карпатах» – завоевала золотые медали Второй лиги. Сначала команда из Львовской области выиграла групповой этап, а затем в финальном матче на нейтральном поле одолела киевский «Локомотив» со счетом 2:1.

Ранее Sport.ua сообщал, что прошлогодний чемпион Второй лиги начнет свой второй сезон в Первой лиге без капитана и лучшего бомбардира.

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Вторая лига Украины Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Куликов-Белка инсайд продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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