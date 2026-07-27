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Молодежные турниры
27 июля 2026, 17:59 |
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19

УАФ провела реформу юношеских соревнований

27 июля 2026, 17:59 |
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19
УАФ
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Украинская ассоциация футбола утвердила обновленный формат соревнований Национальной и Региональной лиг U-19, которые стартуют с сезона-2026/2027 под эгидой УАФ.

Отныне чемпионаты будут иметь полупрофессиональный статус, а обмен между лигами будет происходить по спортивному принципу, что должно повысить уровень конкурентности.

«Вектор реформы – последовательная идеология УАФ по повышению конкурентности соревнований ради полноценного развития футболистов. Именно такие изменения уже произошли в форматах детско-юношеских и женских соревнований. Главный принцип: состав участников должен формироваться по спортивной составляющей и силе команд, а не принуждением или географическими факторами. Именно в условиях равной конкуренции футболисты могут развиваться и правильно готовить себя к следующим вызовам в карьере», – говорится в заявлении УАФ.

В следующем сезоне в соревнованиях Национальной лиги U-19 примут участие 14 команд. Чемпионат пройдет в два круга по системе «осень-весна».

Состав участников:

  • «Верес» (Ровно);
  • «Динамо» (Киев);
  • «Карпаты» (Львов);
  • «Колос» (Ковалевка);
  • ЛНЗ (Черкассы);
  • «Металлист 1925» (Харьков);
  • «Оболонь» (Киев);
  • «Александрия» (Александрия);
  • «Полесье» (Житомир);
  • «Рух» (Львов);
  • «Шахтер» (Донецк);
  • «Левый Берег» (Киев);
  • «Металлург» (Запорожье);
  • «Львов» (Львов)*.

ФК «Львов» войдет в состав участников при условии прохождения процедуры аттестации. Это решение принято с учетом коллективного обращения клубов относительно формирования полного состава элитного дивизиона.

Во время подготовки к новому сезону ряд клубов УПЛ, а именно – «Эпицентр», «Кудровка» и «Заря», отказались от участия в юношеских соревнованиях U-19, а «Кривбасс» снялся с турнира.

Для сохранения полноценной турнирной сетки УАФ провела опрос среди претендентов на повышение в классе относительно готовности присоединиться к высшему дивизиону. Свою готовность подтвердил ФК «Левый Берег» (Киев), который вошел в список участников.

Отдельным вопросом стало включение в состав потенциальных участников ДЮСШ ФК «Львов». Это произошло на основании коллективного обращения клубов УПЛ, в котором подчеркивается, что для обеспечения конкурентности и создания элитного дивизиона из 14 команд целесообразно привлечь именно воспитанников ДЮСШ ФК «Львов».

В своем обращении клубы отметили стабильное участие львовской юношеской школы в соревнованиях U-19 на протяжении последних лет за счет договоров о сотрудничестве с другими клубами:

  • 2018/2019-2022/2023 – в сотрудничестве с ПФК «Львов»;
  • 2023/2024 – в сотрудничестве с ФК «Минай»;
  • 2024/2025 – в сотрудничестве с ФК «Ингулец»;
  • 2025/2026 – в сотрудничестве с ФК «Эпицентр».

Воспитанники ДЮСШ «ФК «Львов» регулярно привлекаются в составы сборных Украины разных возрастных категорий, а также выступают в ведущих клубах УПЛ.

Региональная лига U-19 объединит клубы и ДЮСШ в четырех группах по 8-10 команд, сформированных по территориальному принципу.

На первом этапе команды будут играть в два круга в пределах своих групп. Победители групп выйдут в плей-офф:

  • полуфинальные пары будут определяться жеребьевкой;
  • каждое противостояние будет состоять из двух матчей;
  • победители полуфиналов сыграют в финале;
  • проигравшие команды проведут матч за третье место.

Ключевая идея реформы – обеспечить открытую спортивную ротацию между лигами. Команда, которая займет 14-е место в Национальной лиге, выбывает в Региональную лигу.

Победитель Региональной лиги напрямую повысится в классе при условии выполнения требований регламента и наличия аттестата (профессионального или полупрофессионального).

Еще три команды Региональной лиги получат шанс на повышение через стыковые матчи:

  • 2-е место РЛ против 13-го места НЛ;
  • 3-е место РЛ против 12-го места НЛ;
  • 4-е место РЛ против 11-го места НЛ.

Стыковые матчи будут состоять из двух поединков, а победитель будет определяться по сумме двух матчей. Таким образом, каждый участник Региональной лиги получает реальный спортивный путь к элитному уровню.

Параллельно с изменением формата вводится полупрофессиональный статус клубов, который предоставляется после прохождения аттестации.

Полупрофессиональный статус клуба позволит:

  • заключать клубам контракты с футболистами (трудовой договор с условиями неполного рабочего времени);
  • юридически закрепить взаимоотношения между клубом и футболистом;
  • защитить инвестиции клубов в подготовку футболистов.

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чемпионат Украины по футболу U-19 Национальная лига будущего Верес Ровно U-19 Динамо Киев U-19 Карпаты Львов U-19 Колос Ковалевка U-19 ЛНЗ Черкассы U-19 Металлист 1925 U-19 Оболонь Киев U-19 Александрия U-19 Полесье Житомир U-19 Рух Львов U-19 Шахтер Донецк U-19 Левый Берег Киев U-19 Львов U-19
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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