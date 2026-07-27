ОФИЦИАЛЬНО. Теперь независимо от УПЛ. Изменены формат и статус лиг U-19

Украинская ассоциация футбола утвердила обновленный формат соревнований Национальной и Региональной лиг U-19, которые стартуют с сезона-2026/2027 под эгидой УАФ.

Отныне чемпионаты будут иметь полупрофессиональный статус, а обмен между лигами будет происходить по спортивному принципу, что должно повысить уровень конкурентности.

«Вектор реформы – последовательная идеология УАФ по повышению конкурентности соревнований ради полноценного развития футболистов. Именно такие изменения уже произошли в форматах детско-юношеских и женских соревнований. Главный принцип: состав участников должен формироваться по спортивной составляющей и силе команд, а не принуждением или географическими факторами. Именно в условиях равной конкуренции футболисты могут развиваться и правильно готовить себя к следующим вызовам в карьере», – говорится в заявлении УАФ.

В следующем сезоне в соревнованиях Национальной лиги U-19 примут участие 14 команд. Чемпионат пройдет в два круга по системе «осень-весна».

Состав участников:

«Верес» (Ровно);

«Динамо» (Киев);

«Карпаты» (Львов);

«Колос» (Ковалевка);

ЛНЗ (Черкассы);

«Металлист 1925» (Харьков);

«Оболонь» (Киев);

«Александрия» (Александрия);

«Полесье» (Житомир);

«Рух» (Львов);

«Шахтер» (Донецк);

«Левый Берег» (Киев);

«Металлург» (Запорожье);

«Львов» (Львов)*.

ФК «Львов» войдет в состав участников при условии прохождения процедуры аттестации. Это решение принято с учетом коллективного обращения клубов относительно формирования полного состава элитного дивизиона.

Во время подготовки к новому сезону ряд клубов УПЛ, а именно – «Эпицентр», «Кудровка» и «Заря», отказались от участия в юношеских соревнованиях U-19, а «Кривбасс» снялся с турнира.

Для сохранения полноценной турнирной сетки УАФ провела опрос среди претендентов на повышение в классе относительно готовности присоединиться к высшему дивизиону. Свою готовность подтвердил ФК «Левый Берег» (Киев), который вошел в список участников.

Отдельным вопросом стало включение в состав потенциальных участников ДЮСШ ФК «Львов». Это произошло на основании коллективного обращения клубов УПЛ, в котором подчеркивается, что для обеспечения конкурентности и создания элитного дивизиона из 14 команд целесообразно привлечь именно воспитанников ДЮСШ ФК «Львов».

В своем обращении клубы отметили стабильное участие львовской юношеской школы в соревнованиях U-19 на протяжении последних лет за счет договоров о сотрудничестве с другими клубами:

2018/2019-2022/2023 – в сотрудничестве с ПФК «Львов»;

2023/2024 – в сотрудничестве с ФК «Минай»;

2024/2025 – в сотрудничестве с ФК «Ингулец»;

2025/2026 – в сотрудничестве с ФК «Эпицентр».

Воспитанники ДЮСШ «ФК «Львов» регулярно привлекаются в составы сборных Украины разных возрастных категорий, а также выступают в ведущих клубах УПЛ.

Региональная лига U-19 объединит клубы и ДЮСШ в четырех группах по 8-10 команд, сформированных по территориальному принципу.

На первом этапе команды будут играть в два круга в пределах своих групп. Победители групп выйдут в плей-офф:

полуфинальные пары будут определяться жеребьевкой;

каждое противостояние будет состоять из двух матчей;

победители полуфиналов сыграют в финале;

проигравшие команды проведут матч за третье место.

Ключевая идея реформы – обеспечить открытую спортивную ротацию между лигами. Команда, которая займет 14-е место в Национальной лиге, выбывает в Региональную лигу.

Победитель Региональной лиги напрямую повысится в классе при условии выполнения требований регламента и наличия аттестата (профессионального или полупрофессионального).

Еще три команды Региональной лиги получат шанс на повышение через стыковые матчи:

2-е место РЛ против 13-го места НЛ;

3-е место РЛ против 12-го места НЛ;

4-е место РЛ против 11-го места НЛ.

Стыковые матчи будут состоять из двух поединков, а победитель будет определяться по сумме двух матчей. Таким образом, каждый участник Региональной лиги получает реальный спортивный путь к элитному уровню.

Параллельно с изменением формата вводится полупрофессиональный статус клубов, который предоставляется после прохождения аттестации.

Полупрофессиональный статус клуба позволит: