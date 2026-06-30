Победа U-19, вылет Бундестим, новый коуч Ман Сити, драма для Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua в понедельник, 29 июня.

1A. Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 переиграла Хорватию U-19

Команда Дмитрия Михайленко одержала победу на чемпионате Европы

1B. Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура

В стартовом туре ЧЕ сине-желтые переиграли Хорватию U-19 со счетом 3:1

2. Драматичное окончание. Бразилия одержала волевую победу над Японией

Японцы заставили фаворита понервничать в матче 1/16 финала ЧМ-2026

3. Сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти

Немецкая команда вылетела в 1/16 финала ЧМ-2026

4. Драма в футбольной лотерее. Сборная Марокко выбила Нидерланды

Команда Рональда Кумана отправляется домой

5. ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити

Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт

6. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Чехии осталась без тренера после провала на ЧМ

Мирослав Коубек покинул свой пост

7. ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски перешел из Барселоны в клуб MLS

Знаменитый польский форвард будет выступать за Чикаго Файр

8A. Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала

Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда

8B. Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона

Александра не навязала борьбу Маккартни Кесслер в 1-м раунде

9. Женская сборная Украины одержала победу во втором дивизионе ЧЕ по регби-7

Подопечные Артема Глинки одержали победы во всех 12 матчах

10. 12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ-2026

Про молодых игроков, которые проявили себя на мундиале