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30 июня 2026, 11:10 | Обновлено 30 июня 2026, 12:01
997
0

Победа U-19, вылет Бундестим, новый коуч Ман Сити, драма для Ястремской

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

30 июня 2026, 11:10 | Обновлено 30 июня 2026, 12:01
997
0
Победа U-19, вылет Бундестим, новый коуч Ман Сити, драма для Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua в понедельник, 29 июня.

1A. Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 переиграла Хорватию U-19
Команда Дмитрия Михайленко одержала победу на чемпионате Европы

1B. Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
В стартовом туре ЧЕ сине-желтые переиграли Хорватию U-19 со счетом 3:1

2. Драматичное окончание. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Японцы заставили фаворита понервничать в матче 1/16 финала ЧМ-2026

3. Сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Немецкая команда вылетела в 1/16 финала ЧМ-2026

4. Драма в футбольной лотерее. Сборная Марокко выбила Нидерланды
Команда Рональда Кумана отправляется домой

5. ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт

6. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Чехии осталась без тренера после провала на ЧМ
Мирослав Коубек покинул свой пост

7. ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски перешел из Барселоны в клуб MLS
Знаменитый польский форвард будет выступать за Чикаго Файр

8A. Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда

8B. Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона
Александра не навязала борьбу Маккартни Кесслер в 1-м раунде

9. Женская сборная Украины одержала победу во втором дивизионе ЧЕ по регби-7
Подопечные Артема Глинки одержали победы во всех 12 матчах

10. 12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ-2026
Про молодых игроков, которые проявили себя на мундиале

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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