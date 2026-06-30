Победа U-19, вылет Бундестим, новый коуч Ман Сити, драма для Ястремской
Главные новости за 29 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua в понедельник, 29 июня.
1A. Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 переиграла Хорватию U-19
Команда Дмитрия Михайленко одержала победу на чемпионате Европы
1B. Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
В стартовом туре ЧЕ сине-желтые переиграли Хорватию U-19 со счетом 3:1
2. Драматичное окончание. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Японцы заставили фаворита понервничать в матче 1/16 финала ЧМ-2026
3. Сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Немецкая команда вылетела в 1/16 финала ЧМ-2026
4. Драма в футбольной лотерее. Сборная Марокко выбила Нидерланды
Команда Рональда Кумана отправляется домой
5. ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт
6. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Чехии осталась без тренера после провала на ЧМ
Мирослав Коубек покинул свой пост
7. ОФИЦИАЛЬНО. Роберт Левандовски перешел из Барселоны в клуб MLS
Знаменитый польский форвард будет выступать за Чикаго Файр
8A. Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда
8B. Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона
Александра не навязала борьбу Маккартни Кесслер в 1-м раунде
9. Женская сборная Украины одержала победу во втором дивизионе ЧЕ по регби-7
Подопечные Артема Глинки одержали победы во всех 12 матчах
10. 12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ-2026
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