12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ

Эти футболисты в возрасте до 20 лет после дебютного мундиаля имеют все шансы стать суперзвездами.

Мбекезели Мбокази

Сборная: Южная Африка

Возраст: 20

Позиция: центральный защитник

Стоимость на Transfermarkt: 3,5 млн евро

На ЧМ 2026: 360 минут (4 матча – в основе), средняя оценка – 6,6

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Одна из главных причин, почему ЮАР пробилась в плей-офф, и один из главных талантов страны. Несмотря на рост 177 см, что, казалось бы, мало для центрбека, Мбокази отлично играет на 2-м этаже. Вместе с латералем Модибой нанес наибольшее количество ударов по воротам соперников среди всех защитников своей сборной. У Мбекезели есть все, чтобы вскоре пойти на повышение. Он – левоногий защитник, которые ценятся выше правоногих, ему всего 20 и играет в МЛС, откуда переходить, например, в европейские клубы куда проще, чем из Африки. Скорее всего, цена на южноафриканца вырастет после ЧМ, но для условного «Брюгге», «Фейенорда» или «Зальцбурга» Мбокази может стать очень хорошей инвестицией.

Керим Алайбегович

Сборная: Босния и Герцеговина

Возраст: 18

Позиция: вингер

Стоимость на Transfermarkt: 22 млн евро

На ЧМ 2026: 188 минут (2 матча в основе, 1 гол), средняя оценка – 6,8

Керим родился в Германии и является воспитанником академии «Байера», однако выбрал выступления за родину предков. Прошлый сезон футболист провел в «Зальцбурге» (28 матчей, 9 голов), после чего леверкузенцы выкупили его обратно, подписав 5-летнее соглашение. На ЧМ Алайбегович уже побил рекорд Лионеля Месси. Босниец стал самым молодым игроком за последние 20 лет в истории мундиалей, который забил из-за пределов штрафной площади. Вингер стал MVP встречи с Катаром. Хотя Керим и вингер, по манере игры он больше напоминает Александра Исака, тем более при росте 186 см. Совершенно не удивлюсь, если однажды Алайбеговича переведут в центр нападения. Следующий сезон футболист проведет в «Байере». Если проявит себя в Бундеслиге или Лиге Чемпионов, «фармацевты» смело смогут на нем заработать сумму 60+ млн евро.

Люк де Фужероль

Сборная: Канада

Возраст: 20

Позиция: центральный защитник

Стоимость на Transfermarkt: 1 млн евро

На ЧМ 2026: 282 минуты (три матча в основе), средняя оценка – 7,2

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Второй лучший защитник канадцев после левого латераля Ричи Лареи и, кажется, немного недооцененный игрок. Люк – лучший молодой футболист Канады 2025 года и основной в сборной уже второй год. Он родился в Лондоне и принадлежит «Фулхэму». Мог выступать за британцев, Иран (откуда родом мать) и Канаду (откуда родом отец). Выбрал последних. Прошлый сезон де Фужероль провел в бельгийском «Дендере», с которым вылетел в низший дивизион. Однако это не должно замыливать глаза. Люк уже вернулся в Англию, где может получить шанс дебютировать в АПЛ. Если это произойдет, и канадец проявит себя, «дачники» точно смогут продать его значительно дороже, чем за миллион.

Гильберто Мора

Сборная: Мексика

Возраст: 17

Позиция: атакующий защитник

Стоимость на Transfermarkt: 10 млн евро

На ЧМ 2026: 96 минут (1 матч в основе, 1 голевая передача), средняя оценка – 6,5

В последние годы мексиканцы не особенно блещут в Европе. Иногда мы слышим о голах Рауля Хименеса, Сантьяго Хименеса или о дебюте 20-летнего Обеда Варгаса в «Атлетико» (Мадрид), однако не больше. Мора – это мексиканский Гави, главные качества которого – тонкая игра, видение поля и техника. Пока европейские топ-клубы сомневаются по поводу трансфера Гильберто и это очевидно, ведь сколько уже было таких талантов, которые в юном возрасте переезжали в Старый Свет и проваливались. Однако здесь определяющую роль может сыграть конкретный чемпионат. Скорее всего, именно испанским командам следует к нему присмотреться.

Райан

Сборная: Бразилия

Возраст: 19

Позиция: вингер

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

На ЧМ 2026: 122 минуты (1 матч в основе, 1 голевая передача), средняя оценка – 7,3

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Пока Рафинья не блещет на ЧМ и получил повреждение, все идет к тому, что его место в старте может занять Райан. Бразилец в свои 19 лет выглядел невероятно уверенным в матчах за «Борнмут» в АПЛ, хотя присоединился к команде только в январе. Вингер помог клубу впервые в истории пробиться в еврокубки и поехал на мундиаль, имея за плечами лишь 1 матч за сборную, который провел в апреле, где и дебютировал. Райан стал первым за 56 лет игроком младше 20 лет, вышедшим в старте национальной команды Бразилии на чемпионате мира. Когда смотришь на игру этого футболиста, не веришь, что ему 19. Настолько зрело и уверенно он выглядит на поле. Кроме техники и навыков, Райан обладает какой-то невероятной ментальной устойчивостью. Топ-клубы выстраиваются в очередь за бразильцем, однако цена за него может быть около 100 млн евро.

Йохан Манзамби

Сборная: Швейцария

Возраст: 20

Позиция: вингер/центральный полузащитник

Стоимость на Transfermarkt: 50 млн евро

На ЧМ 2026: 129 минут (1 матч в основе, 3 гола и 1 голевая передача), средняя оценка – 7,4

Главный проспект швейцарского футбола прямо сейчас и финалист Лиги Европы с «Фрайбургом». Быстрый и техничный универсал с отличным видением поля. Практически нет сомнений, что летом Манзамби уйдет на повышение. На него претендуют клубы Бундеслиги и АПЛ. Йохан точно перерос уровень «Фрайбурга» и должен делать следующий шаг.

Лука Ушкович

Сборная: Хорватия

Возраст: 19

Позиция: центральный защитник

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

На ЧМ 2026: 66 минут (1 матч в основе), средняя оценка – 6,0

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Лука провел на ЧМ лишь чуть больше часа против англичан и присел на скамейку для запасных. Златко Далич преимущественно делает ставку на более опытных, поэтому Вушкович может вообще больше не получить игровое время на текущем мундиале. Однако за плечами хорвата отличный год в «Гамбурге», где он номинировался на лучшего молодого игрока сезона в Бундеслиге. Права на Луку принадлежат «Тоттенхэму», который, скорее всего, рассчитывает на центрбека, хотя «шпорам» еще предстоит отбиться от интереса «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Аюб Буадди

Сборная: Марокко

Возраст: 18

Позиция: центральный/опорный полузащитник

Стоимость на Transfermarkt: 50 млн евро

На ЧМ 2026: 180 минут (2 матча в основе), средняя оценка – 6,3

В прошлом сезоне марокканец побил рекорд Эдена Азара и стал самым молодым игроком, отыгравшим 50 матчей за «Лилль». А в октябре 2023 года Буадди стал самым молодым футболистом в истории еврокубков. На момент дебюта в Лиге Европы хавбеку было всего 16 лет и 3 дня. Аюб прошел все молодежные и юношеские сборные Франции, но в мае сменил спортивное гражданство. По манере игры он напоминает Адриена Рабьо. Если продолжит прогрессировать, точно сможет рассчитывать на переход в более серьезный клуб, даже несмотря на действующий до 2029 года контракт.

Калеб Иренкьи

Сборная: Гана

Возраст: 20

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость на Transfermarkt: 10 млн евро

На ЧМ 2026: 185 минут (2 матча в основе, 1 гол), средняя оценка – 6,7

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Именно гол хавбека «Нордшелланда» принес ганцам победу над Панамой. Африканская сборная на этом ЧМ играет чуть ли не в самый закрытый футбол с тотальным акцентом на защиту. Иренкьи сосредоточен больше на разрушении атак, чем на их создании. Калебу еще нужно много работать над собой и развиваться, но у него есть все качества, чтобы стать новым Салли Мунтари или Майклом Эссьеном.

Поль Ваннер

Сборная: Австрия

Возраст: 20

Позиция: атакующий/центральный полузащитник, вингер

Стоимость на Transfermarkt: 22 млн евро

На ЧМ 2026: 173 минуты (1 матч в основе), средняя оценка – 6,2

Ваннер точно сыроват для перехода в более серьезный клуб из ПСВ. Пока на ЧМ он ничего особенного не продемонстрировал, хотя и игру команды не портил. Рост Поля – 185 см и, скорее всего, его оптимальная позиция – в центре поля. Тем более, он любит борьбу. К примеру, стал №1 в матче с Аргентиной по количеству единоборств (16) среди обеих сборных. Наверное, этим летом Ваннер останется в ПСВ, а вот уже в следующее может куда-то пойти на повышение, если будет прогрессировать.

Ян Диоманде

Сборная: Кот-д’Ивуар

Возраст: 19

Позиция: вингер

Стоимость на Transfermarkt: 90 млн евро

На ЧМ 2026: 242 минуты (3 матча в основе, 1 голевая передача), средняя оценка – 7,8

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Диоманде в какой-то степени стал заложником ситуации. После замечательного сезона за «Лейпциг», кажется, от вингера ожидают больше, чем он может. Ян проводит довольно хороший ЧМ, много работает на поле и постоянно пытается обострять, но от него иногда ожидают, что он едва ли не в одиночку обыграет полкоманды и будет забивать или отдавать голевую. Слишком часто ивуарийцы просто выбивают мяч куда-то в направлении Диоманде, рассчитывая на его скорость и технику, но не оказывая ему должной поддержки в атаке. Это привело к тому, что у вингера из 22 попыток обыгрышей успешными были лишь 10. Однако даже несмотря на такую ​​статистику, Ян остается одним из главных футболистов сборной, через которого идет большинство атак, а от игры зависит результат команды. Пока большой вопрос, действительно ли африканец стоит 90 млн евро, хотя топ-клубы точно продолжают за ним следить, и кто-нибудь из них может все же попытаться договориться с «Лейпцигом».

Крист Инао Улаи

Сборная: Кот-д’Ивуар

Возраст: 20

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость на Transfermarkt: 23 млн евро

На ЧМ 2026: 179 минут (1 матч в основе), средняя оценка – 6,9

Быстрый, техничный, с хорошим видением поля, пасом игрок, у которого сложно отобрать мяч. «Трабзонспор» уже оценивает ивуарийца в 50 млн евро, что на первый взгляд кажется высокой стоимостью. Однако Крист действительно серьезный проспект. На мундиале у него очень солидный процент (93,6) точности передач. А, например, в противостоянии с Германией – 5 из 5 успешных обыгрышей. По манере игры Инао Улаи похож на Наби Кейта. Наверное, в Бундеслиге или Лиге 1 хавбек точно бы не затерялся.

Игорь ЯВКИН