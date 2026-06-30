После того как Канада обыграла Южную Африку, а Бразилия победила Японию, настала очередь ещё одного матча 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились национальные сборные Германии и Парагвая. Перед стартовым свистком именно немецкая команда считалась безоговорочным фаворитом этого противостояния.

Однако уже с первых минут стало не совсем понятно, за счёт чего сборная Германии собиралась побеждать. Парагвай сразу после стартового свистка начал активно действовать — хотя создать что-то по-настоящему опасное не удавалось, команда дала понять, что закрываться в обороне с первых минут не собирается. Германия же выглядела довольно разрозненно: командного взаимодействия почти не было видно, а основная ставка фактически делалась на индивидуальные действия отдельных футболистов.

В частности, большие надежды в атаке немецкий штаб возлагал на Лероя Сане, однако вингер откровенно провалил матч. Футболист смело шёл в дриблинг и пытался обострять игру, но почти каждая его попытка завершалась потерей мяча. Даже передачи вперёд часто оказывались неточными и лишь срывали развитие атак. Фактически почти каждое действие Сане заканчивалось ошибкой, из-за чего атака Бундестим теряла любую остроту. Поэтому решение Юлиана Нагельсманна сделать на него ставку как на главную атакующую силу выглядело спорным и в итоге себя не оправдало.

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Совершенно справедливо первый тайм остался за сборной Парагвая. Команда выглядела более собранной и дисциплинированной. В концовке первой 45-минутки Энсиссо точно замкнул навес Галарсы с правого фланга, открыв счёт.

Во втором тайме Бундестим резко активизировалась, и быстро стало очевидно, что команда намерена сравнять счёт. Так и произошло уже на 54-й минуте матча: после навеса Вирца слева Гаверц головой подрезал мяч в правый нижний угол ворот Парагвая, восстановив равновесие.

Дальше снова пошла ставка на индивидуальные действия, в частности на того же Сане, который продолжал играть неудачно. Парагвай постепенно перешёл к оборонительной модели игры, тогда как немцы плотно обложили штрафную площадь соперника, постоянно подавали и били издали. Вратарь Парагвая Хиль действовал безошибочно и спасал команду. Основное время завершилось со счётом 1:1, и матч перешёл в дополнительное время.

В экстра-таймах несколько раз опасно бил головой центральный защитник Та, и в итоге он, казалось, добился своего, замкнув подачу с углового. Арбитр сначала засчитал гол, но после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за нарушения против вратаря. Счёт не изменился, и в обоих дополнительных таймах сохранялась ничья. Парагвай из последних сил отбивался, но Германия так и не смогла забить. Матч перешёл в серию пенальти.

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В серии пенальти Мануэль Нойер, с одной стороны, несколько раз пропускал, не угадывая направление ударов, но с другой — в ключевые моменты спасал команду, отражая пенальти. Серия началась с неудачного удара Хаверца, после чего команды поочерёдно реализовывали попытки, пока Вольтемаде не переиграл Хиля. Санабрия мог завершить серию, но пробил мимо, а Айри сравнял счёт. Затем Нойер снова выручил Германию, отразив удар Бальбуэны, и после пяти попыток счёт стал 3:3.

В серии до первой ошибки Та пробил выше ворот, а Канале реализовал свой удар и вывел Парагвай в 1/8 финала.

Таким образом, сборная Германии потерпела громкое поражение и сенсационно вылетела уже на стадии 1/16 финала. Парагвай же проходит дальше и сыграет в 1/8 финала против победителя пары Франция – Швеция.

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ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

Серия пенальти: 0:0 – Хаверц (вратарь), 0:1 – Маурисио, 1:1 – Киммих, 1:2 – Гомес, 2:2 – Мусиала, 2:3 – Галарса, 2:3 – Вольтемаде (вратарь), 2:3 – Санабрия (мимо), 3:3 – Амири, 3:3 – Бальбуэна (вратарь), 3:3 – Та (выше), 3:4 – Канале

Предупреждения: Мусиала, 115 – Кубас, 65, Альмирон, 104, на скамейке запасных, Галарса, 117

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер (Амири, 110), Та, Браун – Нмеча (Горецка, 46), Павлович (Антон, 79) – Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусиала, 63), Вирц (Тиав, 110) – Хаверц

Парагвай: Хиль – Касерес (Санабрия, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо (Бальбуэна, 120+2) – Кубас – Альмирон (Веласкес, 91), Бобадилья (Охеда, 99), Галарса, Энсисо – Авалос (Кабальеро, 57)

Арбитр: Джалал Джаед (Марокко)

«Джилетт Стедиум» (Фоксборро, США)

ГЕРМАНИЯ - ПАРАГВАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА