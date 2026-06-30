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Чемпионат мира
Германия
29.06.2026 23:30 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Парагвай
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Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:32 | Обновлено 30 июня 2026, 03:20
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Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти

Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026

30 июня 2026, 02:32 | Обновлено 30 июня 2026, 03:20
1515
26 Comments
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
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После того как Канада обыграла Южную Африку, а Бразилия победила Японию, настала очередь ещё одного матча 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились национальные сборные Германии и Парагвая. Перед стартовым свистком именно немецкая команда считалась безоговорочным фаворитом этого противостояния.

Однако уже с первых минут стало не совсем понятно, за счёт чего сборная Германии собиралась побеждать. Парагвай сразу после стартового свистка начал активно действовать — хотя создать что-то по-настоящему опасное не удавалось, команда дала понять, что закрываться в обороне с первых минут не собирается. Германия же выглядела довольно разрозненно: командного взаимодействия почти не было видно, а основная ставка фактически делалась на индивидуальные действия отдельных футболистов.

В частности, большие надежды в атаке немецкий штаб возлагал на Лероя Сане, однако вингер откровенно провалил матч. Футболист смело шёл в дриблинг и пытался обострять игру, но почти каждая его попытка завершалась потерей мяча. Даже передачи вперёд часто оказывались неточными и лишь срывали развитие атак. Фактически почти каждое действие Сане заканчивалось ошибкой, из-за чего атака Бундестим теряла любую остроту. Поэтому решение Юлиана Нагельсманна сделать на него ставку как на главную атакующую силу выглядело спорным и в итоге себя не оправдало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Совершенно справедливо первый тайм остался за сборной Парагвая. Команда выглядела более собранной и дисциплинированной. В концовке первой 45-минутки Энсиссо точно замкнул навес Галарсы с правого фланга, открыв счёт.

Во втором тайме Бундестим резко активизировалась, и быстро стало очевидно, что команда намерена сравнять счёт. Так и произошло уже на 54-й минуте матча: после навеса Вирца слева Гаверц головой подрезал мяч в правый нижний угол ворот Парагвая, восстановив равновесие.

Дальше снова пошла ставка на индивидуальные действия, в частности на того же Сане, который продолжал играть неудачно. Парагвай постепенно перешёл к оборонительной модели игры, тогда как немцы плотно обложили штрафную площадь соперника, постоянно подавали и били издали. Вратарь Парагвая Хиль действовал безошибочно и спасал команду. Основное время завершилось со счётом 1:1, и матч перешёл в дополнительное время.

В экстра-таймах несколько раз опасно бил головой центральный защитник Та, и в итоге он, казалось, добился своего, замкнув подачу с углового. Арбитр сначала засчитал гол, но после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за нарушения против вратаря. Счёт не изменился, и в обоих дополнительных таймах сохранялась ничья. Парагвай из последних сил отбивался, но Германия так и не смогла забить. Матч перешёл в серию пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine

В серии пенальти Мануэль Нойер, с одной стороны, несколько раз пропускал, не угадывая направление ударов, но с другой — в ключевые моменты спасал команду, отражая пенальти. Серия началась с неудачного удара Хаверца, после чего команды поочерёдно реализовывали попытки, пока Вольтемаде не переиграл Хиля. Санабрия мог завершить серию, но пробил мимо, а Айри сравнял счёт. Затем Нойер снова выручил Германию, отразив удар Бальбуэны, и после пяти попыток счёт стал 3:3.

В серии до первой ошибки Та пробил выше ворот, а Канале реализовал свой удар и вывел Парагвай в 1/8 финала.

Таким образом, сборная Германии потерпела громкое поражение и сенсационно вылетела уже на стадии 1/16 финала. Парагвай же проходит дальше и сыграет в 1/8 финала против победителя пары Франция – Швеция.

Getty Images/Global Images Ukraine

ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

Серия пенальти: 0:0 – Хаверц (вратарь), 0:1 – Маурисио, 1:1 – Киммих, 1:2 – Гомес, 2:2 – Мусиала, 2:3 – Галарса, 2:3 – Вольтемаде (вратарь), 2:3 – Санабрия (мимо), 3:3 – Амири, 3:3 – Бальбуэна (вратарь), 3:3 – Та (выше), 3:4 – Канале

Предупреждения: Мусиала, 115 – Кубас, 65, Альмирон, 104, на скамейке запасных, Галарса, 117

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер (Амири, 110), Та, Браун – Нмеча (Горецка, 46), Павлович (Антон, 79) – Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусиала, 63), Вирц (Тиав, 110) – Хаверц

Парагвай: Хиль – Касерес (Санабрия, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо (Бальбуэна, 120+2) – Кубас – Альмирон (Веласкес, 91), Бобадилья (Охеда, 99), Галарса, Энсисо – Авалос (Кабальеро, 57)

Арбитр: Джалал Джаед (Марокко)

«Джилетт Стедиум» (Фоксборро, США)

ГЕРМАНИЯ - ПАРАГВАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 26
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Памятаю, як вболівав за Паоагвай в 1998...Чілаверт був топ для мене, улюблений гравець...На жаль, Блан тоді вибив в додатковий час Парагвай...І от через 28 років схоже буде реванш. Звісно, як що шведи не впруться і випадково не викинуть французів.
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+5
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Німці втрачають своє фірмове обличчя, бо в очах темно від засилля "справжніх арійців". Вирішили не ганьбитись проти "справжніх французів" і всрались вже сьогодні
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+4
А що цікаво, на минулому чемпі німці зайняли результативне третє місце в групі і відлетіли. В цьому Інфрантіно та команда підкрутили груповий турнір, щоб таких конфузів вже не трапилося. Але німці й тут вмудрилися обісратися 😆
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+4
Нема сенсації. Міцна латиноамериканська збірна пройшла по пенальті європейського середнячка.
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+4
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Негритоси їдуть додому. Якщо вважати їхнім домом Європу, а не Африку. На наступний ЧС напевно ще менше етнічних німців буде у збірній
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+2
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Грають усі, а перемагає... Парагвай 😂
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+2
Немцыыыы дааамой🤣🤣
Ахахахах 
И физручелУ своего не забудьте 🤣🤣🤣
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+2
жалкие клоуны!
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+2
Откровенно, немцы играли явно лучше, посмотрите статистику. Но пенальти били, как дворовые... Динамо же тоже как-то умудрилось выиграть пару матчей в Еврокубках, например)))
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+1
Ещё один аргумент ультраправым будет на выборах. Сейчас половина сборной Германии, это иммигранты. 
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+1
Германия в последнее время, сильно потеряла в центре поля, играют только фланги, и то не все одновременно, в середине играть не кому, одними вингерами матч не выиграешь, нужен сильный центр, которого у нынешней Германии просто нет, игроки этого амплуа, своего рода перевелись 
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+1
німці файно обдристались, файно покатали м'ячик, думали на ізі без швидкості обіграти Парагвай. ох і позорище 
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+1
Дуже бездарно пробивали... Не скажу що ще такого не бачив, але це якесь дно!
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+1
Ну це просто диво!🤩🤩
Заради такого ми і не спимо вночі. Вітання Парагваю і всім любителям сенсацій!🇵🇾🇵🇾🎉🥳🥳
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+1
Здається тренер німців перемудрив з замінами. Той Антон ще до цього мав зауваженн від рефер щодо його взаэмодій із голкіпером на кутовому.. Ну й добився свого бо не зробив висновків.. взагалі ніякия, так само як той новий руді фюллер.. А взагалі топ команди, якщо вони топ, повинні вже  вскривати будь які автобуси якщо бажають чогось дибитися.
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0
Чілаверт зацінить))) 
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0
мігранти і тут допомогли 
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0
Состав почти в 10 раз дешевле немецкого. Нагельсманн для сборных очевидно не подходит, он странный, писали, что он не общается с футболистами, бред какой.
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0
Де сенсация? Германiя нiяка.... 
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0
домой, убогие
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0
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